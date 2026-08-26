Cae ‘La Reina del Sur de Tlaxcala’ ligada a ‘El Jarocho’ del CJNG

María Guadalupe N., identificada por autoridades como un objetivo prioritario y conocida como “La Reina del Sur de Tlaxcala”, fue detenida durante un cateo realizado en un domicilio del barrio de San Lucas, en Huamantla, Tlaxcala.

El operativo se realizó la tarde del martes 25 de agosto, en un inmueble ubicado sobre la calle 21 de Marzo, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional y Ejército Mexicano ejecutaron una orden judicial relacionada con una investigación por presunto narcomenudeo.

Tres personas fueron detenidas durante la intervención, entre ellas María Guadalupe N. Además, dos menores de edad que se encontraban dentro del domicilio fueron puestos bajo resguardo de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Como resultado de la diligencia fueron aseguradas presuntas dosis de droga, armas de fuego y diversos animales, entre ellos gallos y perros.

De acuerdo con información extraoficial, en el inmueble también habría sido localizada una capilla dedicada a la Santa Muerte. Este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

La operación generó atención debido a que María Guadalupe N. es señalada por las autoridades como un objetivo prioritario en Tlaxcala.

“La Reina del Sur de Tlaxcala” y “El Jarocho”

De manera extraoficial, María Guadalupe N. estaría relacionada con David Daniel N., alias “El Jarocho”, detenido el pasado 30 de julio en el fraccionamiento El Encanto, también en Huamantla.

“El Jarocho” era considerado un objetivo prioritario y las autoridades lo identifican como presunto líder de “Los Jarochos”, una célula que estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que presuntamente tendría presencia en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México.

A esta organización se le atribuyen de manera presunta actividades relacionadas con secuestro, robo de vehículos, narcotráfico, extorsión y robo a transporte de carga.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme cuál sería el vínculo entre María Guadalupe N. y “El Jarocho”.