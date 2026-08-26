¿Estrategia? Geraldine Ponce comparte a ‘Geraldinita’ y hace recordar al ‘Amlito’

Surge “Geraldinita”, una muñeca de peluche inspirada en la imagen de Geraldine Ponce, edil de Tepic con licencia y aspirante a la gubernatura del estado.

Ponce presentó el personaje a través de un video difundido en sus redes sociales y explicó que la intención es entregar los peluches durante las asambleas y recorridos que realiza por distintos municipios de Nayarit.

La figura representa, de acuerdo con la propia aspirante, una forma de transmitir cercanía y cariño durante sus recorridos políticos. En las primeras entregas, compartió imágenes de familias y menores que recibieron la muñeca.

Quiero que cada niña y niño recuerde esta campaña con alegría”, afirmó Ponce durante la presentación de Geraldinita.

¿Cómo es Geraldinita, el peluche de Geraldine Ponce?

El diseño de Geraldinita reproduce de manera caricaturizada los rasgos de la aspirante y utiliza una playera con el nombre de Geraldine Ponce, además de incorporar los colores asociados con Morena, partido al que pertenece.

La entrega de estos peluches se incorporó a las actividades políticas que el equipo de Ponce desarrolla de cara al proceso electoral de 2027, con la promesa de continuar llevándolos a diferentes municipios de Nayarit durante las próximas semanas.

La estrategia convierte a un objeto destinado principalmente al público infantil en un elemento distintivo de los recorridos de la aspirante, en una apuesta por generar una imagen de campaña asociada con la cercanía y la convivencia familiar.

Geraldinita recuerda al fenómeno del “Amlito”

El nuevo personaje inevitablemente remite al conocido “Amlito”, el peluche inspirado en la imagen caricaturizada del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se convirtió en uno de los objetos más reconocibles vinculados con el obradorismo.

El diseño de Amlito se caracteriza por la representación caricaturizada de López Obrador, con cabello blanco y una sonrisa amplia. La creación original fue realizada por el monero José Hernández, mientras que el primer peluche apareció en 2006, en el Estado de México.

Con el paso de los años, Amlito dejó de ser únicamente un artículo relacionado con actividades políticas y pasó a formar parte de la cultura popular mexicana, con versiones en peluches, llaveros, tazas, camisetas y otros productos.

Su presencia también se extendió a redes sociales y eventos masivos, donde la imagen caricaturizada del expresidente fue utilizada como elemento de identificación política.

Los peluches y la polémica electoral

La utilización de estos artículos en campañas políticas también llegó a los tribunales electorales.

En 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los artículos utilitarios de Morena inspirados en López Obrador, conocidos popularmente como Amlitos, podían ser comercializados durante la campaña electoral.

La resolución dio marcha atrás a un criterio emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) en julio de 2023, relacionado con el deslinde de Morena respecto de propaganda y artículos de este tipo.

Durante la sesión del 28 de febrero de 2024, los magistrados consideraron que no procedía prohibir la comercialización de estos productos al no existir una prohibición expresa que los hiciera ilegales dentro del marco jurídico electoral.

La resolución fue aprobada con los votos de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, mientras que Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra.