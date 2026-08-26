Reconoce Sheinbaum lealtad de fuerzas armadas de México

México define su propio destino gracias a la lealtad que demuestran las fuerzas armadas, aseguró la presidenta Colaudia Sheinbaum en la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar, y aseguró que eso permite que México defina su propio destino.

Durante la ceremonia realizada en el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco, la titular del Ejecutivo reconoció que esa lealtad se enseña a los más de ocho mil elementos de las fuerzas armadas que se graduaron esta generación.

“Lealtad a la Patria, lealtad a la Constitución, lealtad a nuestra bandera, lealtad a la soberanía, y al pueblo de México. Una lealtad que no se demuestra solamente en ceremonias, sino todos los días en la disciplina, en el cumplimiento del deber, en la protección del compañero y la compañera, en la responsabilidad y en la disposición a estar presentes cuando el pueblo la necesita.

Y por eso la formación de nuestras fuerzas armadas es una tarea de enorme trascendencia. Se enseña la lealtad, la lealtad como valor, lealtad al pueblo, lealtad a la patria”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo hizo un reconocimiento al Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, quien, dijo, ha entendido que los elementos que egresan de las diversas escuelas militares comprenden la responsabilidad que asumen con el país.

“México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército, la Guardia Nacional, y la Fuerza Aérea. Un hombre visionario, sensible y patriota, que entiende que una fuerza armada fuerte no se construyen únicamente con capacidad operativa, sino con preparación, disciplina, valores y una profunda comprensión de la responsabilidad frente a la patria y al pueblo”, expuso la presidenta.

Trevilla informó que con el siguiente ciclo escolar las diversas instituciones educativas de corte militar se unirán para formar la Universidad de la Defensa Nacional, para dar cohesión a la preparación de las fuerzas armadas en el país.

Con esta fecha se iniciará el proceso legal y administrativo para que Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional cambié de nombre a Universidad de Defensa Nacional. No se trata de solo un cambio de denominación, sino de dotar a nuestra universidad con un nombre que exprese con mayor claridad su alcance,misión y razón de ser”, afirmó el secretario.

Trevilla informó que en este ciclo egresaron 8 mil 138 militares graduados, cerca de tres mil son oficiales, y de ellos, mil se integrarán a la Guardia Nacional.

Además, cinco mil alumnos iniciarán sus estudios en el siguiente ciclo escolar. La ceremonia se desarrolló en el Colegio del Aire, y tuvo la intervención del cuerpo de acrobacias aéreas de la Fuerza Aérea.