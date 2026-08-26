Álvaro Obregón y Canaco CDMX firman alianza estratégica para impulsar a MiPyMEs y pequeños comercios

La Alcaldía Álvaro Obregón y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la demarcación mediante "acciones de capacitación, vinculación, promoción empresarial y generación de oportunidades".

El acuerdo, signado por el alcalde Javier López Casarín y el presidente de CANACO CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, busca acercar herramientas estratégicas a las unidades económicas del sector local. Las autoridades informaron que la meta principal consiste en "permitir a los negocios obregonenses mejorar sus procesos, fortalecer su competitividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento".

Dentro de los compromisos derivados de este instrumento, destaca la entrega inmediata de 100 becas de capacitación dirigidas a abarroteros. La iniciativa prioritariamente se enfoca en "fortalecer las capacidades de quienes participan en uno de los sectores que mantienen una relación directa y cotidiana con las comunidades".

Asimismo, esta sinergia reforzará la oferta de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo con pláticas formativas como "Analiza bien tus costos" y "Planeación Estratégica". Dichas ponencias están formalmente orientadas a "brindar herramientas para mejorar la toma de decisiones, fortalecer las estrategias comerciales, atraer clientes, generar confianza y aumentar las ventas".

La estrategia institucional apunta a que el acompañamiento gubernamental trascienda el trámite inicial de apertura. La demarcación persigue el objetivo explícito de "que el acompañamiento a emprendedores no se limite a la apertura de un negocio, sino que contribuya a su permanencia, crecimiento y consolidación, acercando conocimientos y oportunidades de vinculación con el sector empresarial".

El marco operativo establece una agenda coordinada orientada a abrir canales continuos para el sector productivo local. Se definieron "espacios de vinculación que permitan a las MIPYMES acceder a mejores herramientas para enfrentar los retos del mercado".

Con este instrumento, el gobierno territorial refuerza la relación público-privada como motor de desarrollo productivo. Álvaro Obregón apuesta por "fortalecer la coordinación entre gobierno y sector empresarial para impulsar la economía local, generar oportunidades para las y los emprendedores y contribuir a que los negocios de la demarcación tengan mayores posibilidades de crecer y generar empleos".