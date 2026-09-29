Hospitalizan a alumnas tras consumir droga en una secundaria 

Al menos dos estudiantes fueron hospitalizadas por presuntamente ingerir cristal en las instalaciones de una secundaria de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La movilización se concentró en la Escuela Secundaria Número 7 “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en la calle Luis G. Urbina y Pipila, en la colonia Martínez.

De acuerdo con la información que ha trascendido hasta esta hora de publicada la información, una de las jóvenes afectadas está delicada de salud.

Se menciona que una de las involucradas habría llevado la droga desde su domicilio hasta la escuela, y que la ofreció a otros compañeros

El grupo de jóvenes consumió el producto y rápidamente presentó complicaciones que derivaron una gran movilización de autoridades educativas.

Elementos de la Policía de Monterrey llegaron al sitio para realizar los trabajos correspondientes y mantener el orden en la zona.

En el lugar permanecen padres de familia, quienes sostienen una reunión de emergencia con profesores de la secundaria.

Hasta el momento, ni autoridades del sector salud ni educativo del Gobierno del Estado han emitido algún comentario acerca de este evento.

Alumnos sufren golpe de calor en secundaria

La semana pasada, una movilización de cuerpos de emergencia se registró en las inmediaciones de la Secundaria 48, ubicada en la colonia Parques de la Talaverna, en San Nicolás de los Garza, luego de que cinco estudiantes presentaron malestares durante una clase de educación física.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades, los alumnos habrían sufrido un golpe de calor y deshidratación tras realizar actividades físicas.

De manera preliminar, se reportó que cinco alumnos habrían sido trasladados inconscientes a un hospital; sin embargo, este dato no fue confirmado por las autoridades.

En un inicio, se había reportado una posible intoxicación de los estudiantes e incluso que habrían ingerido líquido de un termo, pero las autoridades señalaron posteriormente que los malestares estarían relacionados con golpe de calor y deshidratación.