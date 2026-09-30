Alfonso Durazo respalda propuesta de la presidenta contra doble nacionalidad en candidaturas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, manifestó su respaldo pleno a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual propone establecer la nacionalidad mexicana única y exclusiva como requisito indispensable para desempeñarse en la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El mandatario subrayó la relevancia de elevar el compromiso soberano en la conducción del Estado.

En su pronunciamiento, el titular del Ejecutivo sonorense enfatizó la importancia de salvaguardar el interés nacional mediante reformas estructurales al marco normativo constitucional. "Gobernar a México exige un compromiso absoluto con nuestra nación. Desde Sonora respaldamos esta reforma que fortalece nuestra soberanía y coloca el interés nacional por encima de cualquier otro", afirmó el gobernador estatal.

Asimismo, Durazo Montaño reiteró que el ejercicio del servicio público en las máximas responsabilidades del país requiere una lealtad indivisible hacia la República y sus instituciones. Al concluir su mensaje, el jefe del Ejecutivo en la entidad aseveró: "A México se le sirve con el compromiso entero, porque la patria no se divide: se honra y se defiende por encima de cualquier otro interés". Con esta postura, la administración sonorense se suma activamente al proyecto de reforma política promovido por el Gobierno Federal.