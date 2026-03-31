Hospital Regional IMSS-Bienestar en Ures será referente en análisis toxicológico de metales pesados

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, informó que en las próximas semanas se pondrá la primera piedra de construcción Hospital Regional IMSS-Bienestar en Ures, Sonora, para fortalecer la atención médica en la región del Río Sonora.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consultó sobre el Plan de Justicia para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora por parte de Grupo México.

"Este nuevo hospital tendrá 60 camas, siete especialidades y como parte específica del plan de remediación un laboratorio para el análisis toxicológico de metales pesados. Ya estamos trabajando es un proyecto que llevamos de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"Ellos estarán ayudándonos a construirlo y será un hospital ejemplar en la atención de enfermedades por contaminación ambiental. El terreno en las próximas semanas estaremos poniendo la primera piedra de construcción", indicó.

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