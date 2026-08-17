Homicidios dolosos repuntan en fin de semana, con 112 casos, tras día menos violento

Durante el pasado fin de semana se registraron 112 homicidios dolosos, con 29 casos el viernes 14 de agosto, 40 asesinatos el sábado 15 y 43 casos el domingo 16, de acuerdo con la compilación de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estas cifras representan un repunte superior al 100 por ciento de casos, los días sábado y domingo, en relación con los 20 homicidios dolosos reportados el jueves 13, el día menos violento en la última década, según los registros del organismo.

El pasado fin de semana, Sinaloa se ubicó como la entidad con mayor violencia letal con 14 personas asesinadas en este periodo, seguida de Guerrero con 12 homicidios, Colima con 11 casos y Michoacán con 9 asesinatos.

El informe Víctimas reportadas por homicidio doloso, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales estableció que, en los últimos tres días, en Jalisco fueron asesinadas 8 personas; en Baja California y Morelos fueron 7 casos, por estado; en el Estado de México y Puebla fueron 6 asesinatos, en cada uno; así 4 casos, por entidad, en Oaxaca y Veracruz.

Con 3 personas asesinadas se reportaron Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Tabasco; mientras que en Nayarit y Tlaxcala fueron 2 personas asesinadas, por entidad.

De esta forma, de acuerdo con la compilación preliminar del SESNSP, en los primeros 16 de agosto, en el país fueron asesinadas 535 personas, lo que representa un promedio de 33.4 casos por día.

La cifras son un repunte superior al 100% de casos, los días sábado y domingo, en relación con los 20 homicidios reportados el jueves 13, el día menos letal de la última década. Cuartoscuro

Nueva presentación

El informe Víctimas reportadas por homicidio dolosos, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales se venía presentando a través de una liga que fue asignada a la entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS), creada en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, que incluye también los reportes de “Robo de autos”.

Bajo el título “Informe Seguridad” se venían presentado las tablas con la información de homicidios diarios compilados por el SESNP, pero ahora aparece una leyenda con la indicación: “Se informa que a partir del 17 de agosto de 2026, el único medio de consulta de información preliminar para los delitos de homicidios dolosos y vehículos robados será a través de la página oficial del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”.

En el nuevo formato del Gabinete de Seguridad ya no se presenta la gráfica identificada como “fiebre”, con la cifra día por día de los asesinatos, la suma diaria de casos y el promedio por día; únicamente se presenta la cifra de casos por estado.