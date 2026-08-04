Homicidios caen 16% en México durante 2025; suman 27 mil 989 casos, reporta Inegi

Durante 2025 se registraron en México un total de 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio, cifra que representa una disminución del 16% en comparación con las muertes ocurridas por esta misma causa el año previo, reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), la tasa nacional de violencia letal se ubicó en 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que significa un descenso frente a la tasa definitiva de 25.8 alcanzada en 2024.

Brecha de género en la incidencia

Al hacer el desglose por sexo, el organismo autónomo detalló que la incidencia continúa afectando en mayor proporción a la población masculina. En el caso de los hombres, la tasa registrada fue de 38.4 agresiones mortales por cada 100 mil, cifra que bajó 8 puntos en relación con los 46.4 calculados en el ejercicio anterior. Por su parte, la tasa correspondiente a las mujeres se situó en 4.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, menor a la tasa de 5.6 reportada en 2024.

El informe del Inegi precisa que el disparo con arma de fuego se mantuvo como la principal vía empleada para quitarle la vida a las víctimas, al concentrar el 70.8% del total de los casos (19 mil 690 eventos registrados).

En segundo lugar se colocaron las agresiones cometidas mediante armas u objetos punzocortantes, las cuales sumaron 2 mil 621 muertes (representando el 9.4% de los eventos), seguidas de agresiones por medios no especificados.

Las cifras forman parte del censo anual recolectado por la autoridad estadística a través de los registros administrativos de Oficialías del Registro Civil, Ministerios Públicos y Servicios Médicos Forenses de todo el territorio nacional, los cuales se procesan y validan para ofrecer el balance de seguridad del país.

Distribución geográfica y estados prioritarios

En el panorama regional, siete entidades concentraron la mayor incidencia absoluta de violencia homicida en el país. Guanajuato se posicionó a la cabeza con la cifra más elevada de agresiones mortales registradas, seguido por el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Jalisco, regiones que en conjunto representaron más de la mitad del total de los homicidios contabilizados a nivel nacional durante el periodo de análisis.

Asimismo, al analizar la tasa de homicidios ajustada por densidad poblacional, el reporte del Inegi enfatiza marcadas disparidades geográficas. Las tasas más altas por cada 100 mil habitantes se localizaron en estados como Colima, Morelos, Zacatecas y Baja California, los cuales superaron con amplio margen la media nacional; mientras que entidades como Yucatán, Durango, Coahuila y Campeche reportaron los niveles más bajos de agresiones letales en el territorio mexicano.