MC prevé ganar 5 gubernaturas y 10 capitales en 2027; alista a sus 32 coordinadores

En 2027, Movimiento Ciudadano ganará 10 capitales y cinco estados, aseguró el líder del partido, Dante Delgado, durante la sesión del Consejo Nacional de este fin de semana, en el que validaron seis coordinadores estatales, con lo cual MC tiene listos a sus 32 coordinadores que trabajarán por los triunfos electorales el próximo año.

“Es parte del reto que se está marcando a nivel nacional, de tener competitividad ganadora en por lo menos cinco de las 17 gubernaturas y en 10 ciudades capitales, de las 32; esa es parte de la meta”, explicó el exsenador Marco Antonio Gama Basarte, quien fue ratificado como el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, donde tienen el objetivo de que su partido avance significativamente en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales.

La reunión de la cúpula emecista se realizó el sábado, pero el partido decidió no hacer pública la información generada en él. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los emecistas asistentes, Dante Delgado aseguró en su mensaje que el partido está en posibilidades reales de ganar 10 capitales y cinco estados, aunque no mencionó a cada uno por su nombre y Gama Basarte lo confirmó en breve entrevista.

La estructura en las 32 entidades

Los coordinadores estatales de Movimiento Ciudadano son:

Aguascalientes: Luz Camila Guerra

Luz Camila Guerra Baja California: Daylin García

Daylin García Baja California Sur: Ernesto Altamirano

Ernesto Altamirano Campeche: Paul Arce

Paul Arce Chiapas: Andrea Negrón

Andrea Negrón Chihuahua: Francisco Sánchez

Francisco Sánchez Ciudad de México: Alejandro Piña

Alejandro Piña Coahuila: Alfonso Danao

Alfonso Danao Colima: Margarita Moreno

Margarita Moreno Durango: Omar Castañeda

Omar Castañeda Guanajuato: Yulma Rocha

Yulma Rocha Guerrero: Gabriel Bernal

Gabriel Bernal Hidalgo: Ignacio Samperio

Ignacio Samperio Jalisco: Mirza Flores

Mirza Flores Estado de México: Juanita Bonilla

Juanita Bonilla Michoacán: Víctor Manríquez

Víctor Manríquez Morelos: Jessica Ortega

Jessica Ortega Nayarit: Enrique Gascón

Enrique Gascón Nuevo León: Baltazar Martínez

Baltazar Martínez Oaxaca: Paco Melo

Paco Melo Querétaro: Laura Ballesteros

Laura Ballesteros Quintana Roo: José Luis Pech

José Luis Pech San Luis Potosí: Marco Antonio Gama

Marco Antonio Gama Sinaloa: Pío Esquer

Pío Esquer Sonora: Natalia Rivera

Natalia Rivera Tabasco: Karla María Rabelo

Karla María Rabelo Tamaulipas: Roberto Lee

Roberto Lee Tlaxcala: Danae Figueroa

Danae Figueroa Veracruz: Luis Carbonell

Luis Carbonell Yucatán: Vida Gómez

Vida Gómez Zacatecas: Francisco del Real

San Luis Potosí apostará por candidatura femenina sin alianzas

Marco Antonio Gama adelantó a Excélsior que en San Luis Potosí Movimiento Ciudadano impulsará a una mujer para la candidatura al gobierno del estado y no hará alianza con ningún partido político, pero sí con organizaciones sociales y líderes sociales de la entidad, porque buscan sumar esfuerzos para avanzar políticamente en una entidad donde el Partido Verde es la fuerza mayoritaria.

El reto de crecer la representación legislativa

Pero Movimiento Ciudadano también necesita acrecentar su presencia en los Congresos estatales y en la Cámara de Diputados federal.

A pesar de que las preferencias electorales en su favor crecieron en los dos procesos electorales estatales recientes, Movimiento Ciudadano es el partido con registro nacional que tiene el menor peso en los 32 Congresos estatales, donde sus 73 legisladores sólo representan el 6.5% de la representación ciudadana.

En Jalisco, por ejemplo, que es el único Congreso estatal donde tiene la primera fuerza, no tiene la mayoría, porque los partidos opositores locales suman 27 votos, por lo que su posición es de desventaja numérica.

En Nuevo León, donde también es gobierno, en el Congreso estatal hay 10 panistas y 10 priistas, mientras los emecistas son nueve.

En Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Sonora y Tlaxcala no existe un solo legislador emecista; en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí sólo hay un diputado de Movimiento Ciudadano.