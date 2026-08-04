MC prevé ganar 5 gubernaturas y 10 capitales en 2027; alista a sus 32 coordinadores
Durante la sesión del Consejo Nacional, Dante Delgado fijó las metas electorales rumbo al próximo proceso; el partido completa su estructura estatal pero mantiene el menor peso legislativo local en el país
En 2027, Movimiento Ciudadano ganará 10 capitales y cinco estados, aseguró el líder del partido, Dante Delgado, durante la sesión del Consejo Nacional de este fin de semana, en el que validaron seis coordinadores estatales, con lo cual MC tiene listos a sus 32 coordinadores que trabajarán por los triunfos electorales el próximo año.
“Es parte del reto que se está marcando a nivel nacional, de tener competitividad ganadora en por lo menos cinco de las 17 gubernaturas y en 10 ciudades capitales, de las 32; esa es parte de la meta”, explicó el exsenador Marco Antonio Gama Basarte, quien fue ratificado como el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, donde tienen el objetivo de que su partido avance significativamente en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales.
La reunión de la cúpula emecista se realizó el sábado, pero el partido decidió no hacer pública la información generada en él. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los emecistas asistentes, Dante Delgado aseguró en su mensaje que el partido está en posibilidades reales de ganar 10 capitales y cinco estados, aunque no mencionó a cada uno por su nombre y Gama Basarte lo confirmó en breve entrevista.
La estructura en las 32 entidades
Los coordinadores estatales de Movimiento Ciudadano son:
- Aguascalientes: Luz Camila Guerra
- Baja California: Daylin García
- Baja California Sur: Ernesto Altamirano
- Campeche: Paul Arce
- Chiapas: Andrea Negrón
- Chihuahua: Francisco Sánchez
- Ciudad de México: Alejandro Piña
- Coahuila: Alfonso Danao
- Colima: Margarita Moreno
- Durango: Omar Castañeda
- Guanajuato: Yulma Rocha
- Guerrero: Gabriel Bernal
- Hidalgo: Ignacio Samperio
- Jalisco: Mirza Flores
- Estado de México: Juanita Bonilla
- Michoacán: Víctor Manríquez
- Morelos: Jessica Ortega
- Nayarit: Enrique Gascón
- Nuevo León: Baltazar Martínez
- Oaxaca: Paco Melo
- Querétaro: Laura Ballesteros
- Quintana Roo: José Luis Pech
- San Luis Potosí: Marco Antonio Gama
- Sinaloa: Pío Esquer
- Sonora: Natalia Rivera
- Tabasco: Karla María Rabelo
- Tamaulipas: Roberto Lee
- Tlaxcala: Danae Figueroa
- Veracruz: Luis Carbonell
- Yucatán: Vida Gómez
- Zacatecas: Francisco del Real
San Luis Potosí apostará por candidatura femenina sin alianzas
Marco Antonio Gama adelantó a Excélsior que en San Luis Potosí Movimiento Ciudadano impulsará a una mujer para la candidatura al gobierno del estado y no hará alianza con ningún partido político, pero sí con organizaciones sociales y líderes sociales de la entidad, porque buscan sumar esfuerzos para avanzar políticamente en una entidad donde el Partido Verde es la fuerza mayoritaria.
El reto de crecer la representación legislativa
Pero Movimiento Ciudadano también necesita acrecentar su presencia en los Congresos estatales y en la Cámara de Diputados federal.
A pesar de que las preferencias electorales en su favor crecieron en los dos procesos electorales estatales recientes, Movimiento Ciudadano es el partido con registro nacional que tiene el menor peso en los 32 Congresos estatales, donde sus 73 legisladores sólo representan el 6.5% de la representación ciudadana.
En Jalisco, por ejemplo, que es el único Congreso estatal donde tiene la primera fuerza, no tiene la mayoría, porque los partidos opositores locales suman 27 votos, por lo que su posición es de desventaja numérica.
En Nuevo León, donde también es gobierno, en el Congreso estatal hay 10 panistas y 10 priistas, mientras los emecistas son nueve.
En Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Sonora y Tlaxcala no existe un solo legislador emecista; en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí sólo hay un diputado de Movimiento Ciudadano.