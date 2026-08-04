MC, partido nacional con menor presencia en los Congresos; suma sólo 6.5% de diputados

A pesar de que las preferencias electorales en su favor crecieron en los dos procesos electorales estatales recientes, Movimiento Ciudadano es el partido con registro nacional que tiene el menor peso en los 32 Congresos estatales, donde sus 73 legisladores sólo representan el 6.5% de la representación ciudadana.

En Jalisco, por ejemplo, que es el único Congreso estatal donde tiene la primera fuerza, no tiene la mayoría, porque los partidos opositores locales suman 27 votos, por lo que su posición es de desventaja numérica.

En Nuevo León, donde también es gobierno, en el Congreso estatal hay 10 panistas y 10 priistas, mientras los emecistas son nueve.

En Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Sonora y Tlaxcala no existe un solo legislador emecista; en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí sólo hay un diputado de Movimiento Ciudadano.

Presencia focalizada y atomizada

Con base en la revisión de la integración de los 32 Congresos estatales, Movimiento Ciudadano tiene presencia electoral significativa sólo en Jalisco, Nuevo León y Campeche, pero no es abrumadora.

Tiene un total de 19 diputados estatales de mayoría relativa y 54 plurinominales.

En Campeche tiene seis de mayoría y cuatro pluris; en Jalisco tiene cuatro de mayoría y siete pluris; en Nuevo León cuenta con siete de mayoría y dos plurinominales.

Además de esos tres Congresos, en el de Michoacán tiene dos de mayoría relativa y con ello suman sus 19 diputados locales que ganaron los distritos por los que compitieron.

Y sólo tiene diputados plurinominales en los Congresos estatales de Aguascalientes, con uno; Baja California, con uno; Chiapas, con uno; Chihuahua, con dos; Ciudad de México, con tres; Colima, con dos; uno en Durango; cuatro en el Estado de México; dos en Guanajuato; dos en Guerrero; dos en Hidalgo; uno en Morelos; en Oaxaca, uno; en Puebla, uno; en Querétaro, dos; en Quintana Roo, uno; en San Luis Potosí, uno; en Sinaloa, dos; en Tabasco, tres; en Tamaulipas, dos; en Veracruz, Yucatán y Zacatecas dos en cada uno, lo que suma 54 plurinominales en total.

El reto frente a la oposición y 2027

Excélsior informó que el PRI tiene un total de 89 diputados estatales, lo que representa un peso político de 7.9% en los Congresos de las 32 entidades federativas, pero aun cuando su presencia disminuyó numéricamente, todavía tiene al menos un diputado en todos los Congresos; mientras, el PAN tiene 157 legisladores, quienes representan sólo el 13.9% del poder de voto en el interior de los estados, pero en enero disminuirá a 13.4% por su derrota en Coahuila; además, en Oaxaca y en Tabasco no existe ningún legislador albiazul.

Así, los tres partidos nacionales opositores enfrentan el reto de avanzar en el número de legisladores estatales que los representan y cuya mayoría se renovará el próximo año.

Movimiento Ciudadano realizó la reunión de su Coordinadora Nacional, a fin de nombrar a los militantes que se harán cargo de impulsar al partido en todas las entidades federativas, porque el próximo año también se renueva la Cámara de Diputados federal, donde hoy los emecistas tienen 28 integrantes, con lo cual son la sexta fuerza política en el interior de San Lázaro.

Operadores locales ante la falta de difusión

Los mecanismos de difusión de información de Movimiento Ciudadano no funcionan como el resto de los partidos políticos. En su caso, no hay ni comunicados que den cuenta de las actividades que realiza, como lo ocurrido en la reunión de su Coordinadora Nacional.

Fue posible, sin embargo, detectar algunos nombres de quienes operarán en los estados para crecer las preferencias por el partido, con base en información que los mismos operadores promovieron en medios de comunicación estatales.

Así, Yulma Rocha será coordinadora en Guanajuato; Alfredo Lozoya, en Chihuahua; Laura Ballesteros, en Querétaro; Daylin García, en Baja California; Andrea Negrón, en Chiapas y Vida Gómez, en Yucatán, pero del resto de los coordinadores no hay información por parte del partido político.