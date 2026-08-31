Detienen a sujeto por transportar droga simulando que eran dulces de coco

Durante un operativo de vigilancia, sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en Huimanguillo, Tabasco, el operador de un tractocamión fue detenido al descubrirse que el supuesto cargamento de dulces de coco que transportaba en realidad eran casi dos toneladas de droga, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Se indicó que la acción, encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), forma parte del fortalecimiento de seguridad, inspección y vigilancia en carreteras del país. para impedir el tráfico de drogas.

En el punto de inspección de la carretera, se detuvo al conductor para realizar una inspección a la unidad, con el objetivo de evitar la comisión de algún delito.

El Gabinete de Seguridad explicó que, durante la revisión, los agentes federales identificaron irregularidades en los pesos y dimensiones de supuestos paquetes de dulces de coco, por lo que al efectuar una revisión minuciosa se encontraron una tonelada 822 kilos de mariguana y 81 kilos de metanfetamina.

Se detalló que este aseguramiento representa una afectación económica, para la delincuencia organizada, calculada en más de 25 millones de pesos y miles de dosis de droga que no llegarán a las calles.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la entidad, para integrar la carpeta de investigación del caso y resolver su situación legal.