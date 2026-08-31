Dice adiós a los rellenos sanitarios en el Edomex: transformarán basura en combustible limpio

En Ixtapaluca se colocó la primera piedra del Centro Integral de Residuos del estado de México, que se convertirá en una planta fabricante de pellets de combustible derivado de residuos CDR que producirán electricidad y aportarán energía calorífica a procesos industriales que demandan temperaturas muy elevadas, como la fabricación de cemento, sin generar ningún residuo que afecte al aire o al suelo.

El evento estuvo encabezado por Alhely Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del estado de México, acompañada de representantes de las empresas involucradas en el proyecto; como TECSAT y TECNOSILICATOS, que se encargarán de la administración y operación de la planta, además de la compañía alemana ALENGO, quien proporcionará la tecnología patentada con la que operará.

Lo que antes se enterraba como basura ahora generará electricidad e insumos industriales para Europa. Especial

Alhely Rubio explicó que la planta productora de pellets de “El Milagro” forma parte de un nuevo esquema de economía circular en el tratamiento de la basura urbana, no solo en el estado de México sino en todo el país y en América Latina, ya que a partir de ahora los residuos sólidos urbanos ya no serán enterrados en rellenos sanitarios, como ocurre hasta la fecha, sino que serán procesados y transformados en un nuevo producto, los pellets de CDR, que además, después de ser usados no generarán nuevos residuos.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense anunció que a partir de ahora ya no se autorizará en territorio estatal la construcción de más rellenos sanitarios, sino que los interesados en la disposición de basura urbana deberán tener proyectos para transformarla en otros productos.

Rubio Arronis elogió el modelo con el que operará la planta, pues no solo transformará los residuos, que pasarán de pasivo ambiental a convertirse en un activo energético, sino que además tiene asegurado el éxito económico financiero, pues las mil 200 toneladas diarias de pellets que se fabricarán ya tienen un cliente que las adquirió con anticipación: las 10 plantas que CEMEX tiene en Europa, pues los pellets de CDR cumplen con los estrictos criterios ambientales que exige la Unión Europea para la fabricación de cemento.