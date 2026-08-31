IMSS pondrá en marcha la Tarjeta de Identificación Patronal Digital
A partir del 10 de septiembre, el IMSS habilitará la emisión y consulta en línea de la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) Digital.
A partir del 10 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará la emisión y consulta en línea de la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) Digital.
Esta herramienta, que se podrá obtener a través del Buzón IMSS, permitirá validar a representantes asignados por patrones para realizar gestiones presenciales ante el Instituto, tales como entrega de movimientos afiliatorios, presentación de escritos, aclaraciones de cobranza y avisos sobre trabajadores del campo.
¿Cuáles son los beneficios de la TIP Digital?
En su modalidad digital, la TIP sustituye la tarjeta física e integra en un solo procedimiento la gestión mediante la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El sistema permite incluir o actualizar hasta tres representantes por Registro Patronal.
El personal en ventanilla subdelegacional consultará en tiempo real el registro de representantes vigentes al momento de cada gestión.
La digitalización permitirá:
Obtención gratuita e inmediata de la TIP Digital desde el Buzón IMSS en cualquier lugar y horario.
- Eliminación de riesgos de robo, destrucción o extravío por utilización de documentos físicos.
- Ahorro de recursos económicos y de tiempos de traslado para las personas empleadoras.
- Contar con una mayor gama de servicios electrónicos en su Buzón IMSS.
Certeza y agilidad para gestionar a las personas autorizadas para realizar trámites presenciales.
Además, el documento electrónico incluirá:
- Datos de identificación del patrón y domicilio.
- Fecha de solicitud y folio del trámite.
- Lista de personas autorizadas.
- Código QR y sello digital.
- Cadena original y número de serie del certificado e.firma.