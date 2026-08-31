IMSS pondrá en marcha la Tarjeta de Identificación Patronal Digital

A partir del 10 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará la emisión y consulta en línea de la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) Digital.

Esta herramienta, que se podrá obtener a través del Buzón IMSS, permitirá validar a representantes asignados por patrones para realizar gestiones presenciales ante el Instituto, tales como entrega de movimientos afiliatorios, presentación de escritos, aclaraciones de cobranza y avisos sobre trabajadores del campo.

¿Cuáles son los beneficios de la TIP Digital?

En su modalidad digital, la TIP sustituye la tarjeta física e integra en un solo procedimiento la gestión mediante la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El sistema permite incluir o actualizar hasta tres representantes por Registro Patronal.

El personal en ventanilla subdelegacional consultará en tiempo real el registro de representantes vigentes al momento de cada gestión.

La digitalización permitirá:

Obtención gratuita e inmediata de la TIP Digital desde el Buzón IMSS en cualquier lugar y horario.

Eliminación de riesgos de robo, destrucción o extravío por utilización de documentos físicos.

Ahorro de recursos económicos y de tiempos de traslado para las personas empleadoras.

Contar con una mayor gama de servicios electrónicos en su Buzón IMSS.

Certeza y agilidad para gestionar a las personas autorizadas para realizar trámites presenciales.

Además, el documento electrónico incluirá: