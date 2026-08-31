Impulsa Partido Verde mayor vigilancia de la Guardia Nacional contra delitos ambientales

El Partido Verde refirió que en la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, impulsada por esta fuerza política y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025, se estableció la capacitación de elementos de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia forestal y de vida silvestre en Michoacán.

En un comunicado, el Partido Verde destacó que esta acción “fortalece la capacidad institucional para prevenir y combatir las conductas que amenazan el patrimonio natural del país”.

Asimismo, fortalece los objetivos de la reforma que impulsó para “incorporar expresamente la participación de esta institución en la protección de los recursos naturales y el combate a los delitos ambientales”.

Remarcó que la capacitación brindada al personal del Batallón de Protección Ambiental de la Guardia Nacional en materia de inspección y vigilancia de materias primas, productos forestales y vida silvestre en Michoacán, refuerza “las labores de prevención y vigilancia, además de mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades encargadas de proteger los recursos naturales”.

En el documento, el Partido Verde reiteró que la reforma que impulsó permite robustecer “la participación de la Guardia Nacional en las tareas de protección ambiental y contar con personal mejor preparado para reforzar la vigilancia en territorio y combatir con mayor eficacia la tala ilegal, el tráfico de especies y otras conductas que dañan los ecosistemas del país”.