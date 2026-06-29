Jóvenes caen a barranca tras escapar de anexo

Dos jóvenes que cayeron a una barranca en la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Los jóvenes, que habían escapado de un anexo, fueron rescatados por elementos de la Comisaría de Zapopan.

Los elementos se trasladaron al sitio luego de que se recibió el reporte de ocho personas desaparecidas que habían escapado de un centro de rehabilitación y, aparentemente, dos de ellas habían caído a una barranca al momento del escape.

Al descender al sitio, localizaron a dos jóvenes lesionados, quienes fueron rescatados.

Los jóvenes de 19 y 22 años tenían heridas en la cara y múltiples golpes en el cuerpo, por lo que recibieron atención médica.

En tanto, las autoridades mantienen el operativo de búsqueda para localizar a las seis personas restantes que escaparon del anexo.

Detienen a hombre que se fugó de centro penitenciario

Como resultado de la colaboración entre la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Zacatecas, fue localizada y detenida una persona que presuntamente se fugó de un centro penitenciario de Puerto Vallarta.

Tras su identificación, la persona detenida fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes en Zacatecas, donde enfrenta diversos cargos.