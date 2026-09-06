Hombre herido intenta refugiarse en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa

Una persecución a balazos concluyó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, luego de que un hombre intentara escapar de sus atacantes, provocando una intensa movilización de las autoridades.

Esta persona llegó herida a bordo de una camioneta con visibles marcas de bala en la carrocería y cristales, dejó la unidad en el acceso principal e intento refugiarse en el aeropuerto, pidiendo ayuda a elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo al reporte, esta persona fue atacada a balazos en la carretera, pero siguió la marcha varios kilómetros, mientras los hombres armados le disparaban e intentaban hacer que se detuviera chocando la camioneta.

Sin embargo, el conductor alcanzó a llegar hasta el aeropuerto y, posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde quedo internado.

En la carretera, habría sido abandonado la unidad de los atacantes, quienes pudieron haber robado otro vehículo para escapar del lugar, según el reporte policíaco en el sitio.

Después de la intenta movilización, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó el incidente ocurrido en el aeropuerto, asegurando tener un despliegue de elementos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“De forma inmediata atendieron elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes resguardan el estacionamiento de la instalación aeroportuaria; la situación está bajo control”, aseguraron a través de un comunicado.

Además, señalaron que todos los vuelos programados se encuentran operando con normalidad, a pesar del incidente y del propio operativo en los alrededores.