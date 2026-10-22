Lluvias por frente frío dejan incomunicadas 10 comunidades al sur de Veracruz

El paso del frente frío número 2 y su masa polar asociada mantienen en alerta máxima a la zona sur, la región de Los Tuxtlas y el centro del estado de Veracruz. Las persistentes precipitaciones dejaron a su paso un saldo de al menos 10 comunidades incomunicadas, el colapso de vías de comunicación estratégicas, suspensión de servicios básicos y la movilización de fuerzas estatales y federales mediante la activación de los planes DN-III-E, Marina y El Tajín.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que se mantiene la atención prioritaria en nueve municipios de la región sur. En la cuenca del Uxpanapa, el río superó por 14 centímetros su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), aunque las autoridades reportan una tendencia a la estabilización.

Para atender a la población damnificada, fue habilitado un refugio temporal en la localidad de Juan Díaz Covarrubias, en Hueyapan de Ocampo, así como el despliegue de tres cocinas móviles de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que han distribuido más de 5mil 300 raciones de comida caliente en municipios como Agua Dulce, Coatzacoalcos, Nanchital, Moloacán e Ixhuatlán del Sureste. Además, se han entregado más de 3,800 apoyos de emergencia, incluyendo canastas alimentarias, catres y kits de limpieza.

Las fuertes lluvias también impactaron la prestación de servicios básicos. En el municipio de Paso del Macho, la Oficina Operadora de Agua suspendió el funcionamiento de las bombas de captación. Foto: Especial

En Catemaco y la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, las autoridades realizan monitoreos aéreos con drones y patrullajes en embarcaciones por zonas anegadas. De igual manera, se mantiene la vigilancia hidrológica permanente sobre las presas Canseco y La Cangrejera.

Los efectos del temporal también impactaron la prestación de servicios básicos. En el municipio de Paso del Macho, la Oficina Operadora de Agua suspendió el funcionamiento de las bombas de captación en el río Atoyac debido a los niveles extremos de turbiedad y lodo, medida preventiva para evitar el daño irreparable de los equipos de bombeo.

Mientras tanto, en sectores de la zona sur como Las Choapas, las autoridades gestionaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la instalación de plantas generadoras de energía para restablecer de manera provisional el suministro en comunidades que permanecían a oscuras.

Las fuertes lluvias también impactaron la prestación de servicios básicos. En el municipio de Paso del Macho, la Oficina Operadora de Agua suspendió el funcionamiento de las bombas de captación. Foto: Especial

Desalojan comunidades por apertura de presa

Al menos 11 comunidades ribereñas de los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla, Veracruz, fueron desalojadas por la apertura de las compuertas de la presa Canseco ante el inminente incremento de las corrientes de desfogue que podría generar afectaciones inmediatas.

Las lluvias asociadas al frente frío número 2 han elevado de manera sostenida los niveles de ríos y arroyos en la región de Los Tuxtlas, por lo que la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con ayuntamientos y corporaciones de auxilio, ordenó evacuación preventiva en Salto de Eyipantla, Comoapan, La Boca, Juan Jacobo Torres, Remolino, Laurel Nuevo, Laurel Viejo, Lauchapan y Galeras, así como en El Remolino, en Catemaco.

El llamado es directo: trasladarse a los refugios temporales habilitados en cuanto se active el perifoneo o las sirenas de alerta.

Las autoridades alertaron además que habitantes de Matacalcintla y Tepetapan deben mantenerse alejados de ríos, arroyos y zonas inundables, retirar pertenencias de áreas cercanas al agua y seguir las instrucciones del personal desplegado.

El Gobierno de Veracruz mantiene vigilancia en tiempo real y coordinación con los municipios involucrados ante el riesgo de corrientes súbitas.

Los planes DN-III-E, Marina y Tajín operan en la zona para apoyar evacuaciones, resguardo y atención a la población. Se pide evitar cruzar cuerpos de agua con corriente crecida y tener a la mano documentos personales, medicamentos y artículos indispensables.

Protección Civil advirtió que el desfogue podría generar variaciones rápidas en los niveles del afluente durante la tarde y noche, por lo que pidió a la población no regresar a sus comunidades hasta nuevo aviso.