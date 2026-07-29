Hombre se autolesiona en supermercado de Mérida; tenía antecedentes de salud mental

Un hombre resultó lesionado la mañana de este miércoles luego de presuntamente autolesionarse con un cuchillo que tomó del área de ventas de un supermercado ubicado en el Centro de Mérida, Yucatán.

Dicha acción, generó una movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad a la zona. De acuerdo con los primeros reportes, empleados del establecimiento solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1 tras percatarse de que el cliente se había provocado una herida en el cuello mientras se encontraba al interior del inmueble.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, debido a la naturaleza de la lesión, posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la secuencia exacta del incidente. Especial

De manera preliminar, el propio lesionado habría manifestado a las autoridades que anteriormente estuvo internado por problemas relacionados con su salud mental. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud ni han confirmado oficialmente ese antecedente.

Tras el reporte, elementos de seguridad acordonaron el área donde ocurrieron los hechos para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y la realización de las diligencias correspondientes. Asimismo, se recabaron entrevistas y otros indicios con el fin de integrar el informe sobre lo sucedido.

Hasta el momento, ninguna autoridad había reportado la participación de terceras personas ni indicios de que se tratara de una agresión contra otros clientes o empleados del establecimiento. Tampoco se informó de personas adicionales lesionadas. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la secuencia exacta del incidente.