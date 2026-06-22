Histórico decomiso en Sinaloa: Aseguran 24 mil litros de metanfetamina en Los Mochis

En una operación encabezada por la Guardia Nacional, en Los Mochis, Sinaloa, se aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina, cantidad que fue considerada como el decomiso más grande en su tipo, en la presente administración y segundo en el registro histórico, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se indicó que, derivado de trabajos de inteligencia militar central, los días 19 y 20 de junio, se realizó un cateo, en el que, además de sustancias ilegales, fue detenido Jorge “N”, presunto integrante del “Cártel del Pacífico”.

Los trabajos fueron coordinados por la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue detenido Jorge “N”, presunto integrante del Cártel del Pacífico. Especial

Se detalló que en el domicilio cateado, además de los 24 mil 400 litros de metanfetamina, también se aseguraron 98 mil 640 litros y 59 toneladas 425 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

También fueron decomisados dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres, y quedó bajo resguardo el predio cateado.

La Defensa informó que por la cantidad de metanfetamina encontrada en el predio, es este aseguramiento es considerado como el más grande, en su tipo, desde septiembre de 2024 y, también se ubicó en el segundo lugar a nivel histórico.

Un cálculo realizado por el Gabinete de Seguridad estableció que, con esta operación, se causó una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 9 mil millones de pesos.

La Defensa explicó que el detenido y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición de la FGR, con sede en Los Mochis, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.