Semar detiene a 202 personas durante la “Operación Sable” en cinco entidades

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reportó la detención de 202 personas presuntamente vinculadas con diversas conductas ilícitas, como parte de las acciones realizadas del 15 al 21 de junio de 2026 dentro de la “Operación Sable”.

Los despliegues se llevaron a cabo en coordinación con instituciones de seguridad pública en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, donde personal naval efectuó recorridos terrestres, patrullajes a pie, inspecciones y apoyo en diligencias ministeriales.

Durante ese periodo, elementos de la Semar recorrieron 84 mil 162 kilómetros en vehículo y 2 mil 141 kilómetros a pie. Además, instalaron 817 puestos de control, revisaron a 5 mil 747 personas y 3 mil 777 vehículos, y participaron en 167 operativos en apoyo a otras dependencias.

Como resultado de estas labores, la Marina brindó seguridad perimetral durante la ejecución de 97 cateos. También aseguró seis armas cortas, cuatro armas largas, un cargador, 127 cartuchos, 28 vehículos y siete inmuebles.

En cuanto a posibles drogas, fueron decomisados aproximadamente 690 gramos y 359 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina; 300 gramos y 112 dosis de hierba verde con características propias de la mariguana, así como 536 pastillas de presunto fentanilo.

La dependencia informó que, además de las acciones operativas, se mantuvieron labores de proximidad social.

En ese rubro se distribuyeron 2 mil 054 volantes para promover la denuncia anónima, se impartieron 47 pláticas vecinales y se proporcionaron 170 atenciones médicas.