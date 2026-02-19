Con 'Trenes del Norte' prevén atender demanda de 70 mil pasajeros diarios

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se abordó el tema de los Trenes del Norte, un proyecto decisivo para la infraestructura ferroviaria del país y que para el actual gobierno representa una de las obras más ambiciosas del sexenio.

Bajo esta premisa, se confirmó el avance sustancial del proyecto que busca conectar la Ciudad de México con el centro y norte del territorio nacional a través de un sistema de transporte moderno y eficiente.

Dichos avances fueron presentados por el general Ricardo Vallejo Suárez, figura clave en los proyectos de ingeniería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), comunicó oficialmente que han concluido los estudios de ingeniería básica correspondientes a la primera etapa del proyecto ferroviario.

Esta fase técnica es fundamental para garantizar la viabilidad del trazado y la seguridad operativa. Según lo expuesto por Vallejo Suárez, los tramos que comprenden esta ruta ya no se encuentran solo en papel, sino que han pasado formalmente al proceso de construcción, marcando un ritmo acelerado para la conectividad de la región.

¿Qué beneficios tendrá y qué rutas están diseñadas?

El nuevo tren además de reducir tiempos como su principal beneficio, funcionará como un motor económico para tres entidades federativas clave, mencionó el general de la Defensa, quien compartió las rutas diseñadas que conectarán directamente a la CDMX.

Puntos estratégicos:

Querétaro (Querétaro): Consolidando el corredor logístico hacia el Bajío. Irapuato (Guanajuato): Punto neurálgico para la industria automotriz y agroindustrial.

Saltillo (Coahuila): Clave para la conexión con la zona industrial del norte y la frontera.

¿Qué sigue?

Este anuncio forma parte de la estrategia de la presidenta Sheinbaum de recuperar el derecho de vía de los trenes de pasajeros en todo el país. Al concluir la ingeniería básica de esta primera etapa, el Gobierno Federal asegura que la obra cuenta con los cimientos técnicos necesarios para evitar sobrecostos y retrasos significativos.

El proyecto promete transformar la dinámica de movilidad para miles de personas que diariamente transitan entre la capital y estos tres estados, aliviando la carga vehicular de autopistas críticas como la México-Querétaro; el primer tren llegará en 2027.

Por último, también se habló sobre la región sureste del país; en este sentido, Vallejo Suárez señaló que se está desarrollando la infraestructura ferroviaria destinada al transporte de carga del Tren Maya.

