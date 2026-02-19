A 146 años del nacimiento de Álvaro Obregón, el Manco de Celaya
A 146 años de su natalicio, repasamos la vida, batallas y legado político de Álvaro Obregón en la construcción del México moderno
Hoy se cumplen 146 años del nacimiento de uno de los estrategas militares más notables en la historia de México. En los relatos oficiales, el nombre de Álvaro Obregón Salido aparece ligado a las grandes batallas de la Revolución Mexicana: general victorioso, hábil operador político y presidente de la República.
Sin embargo, detrás del personaje histórico existe una biografía marcada por pérdidas tempranas, trabajo arduo y decisiones que influyeron de forma decisiva en la construcción del México moderno.
Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en Siquisiva, municipio de Navojoa, Sonora, dentro de una familia trabajadora. Fue el menor de 18 hermanos. Quedó huérfano de padre al año de edad y perdió a su madre a los quince, circunstancias que lo obligaron a abrirse paso por sí mismo desde muy joven.
Antes de incorporarse a la vida militar desempeñó diversos oficios. Trabajó como tornero mecánico y posteriormente dirigió el taller del ingenio azucarero de Navolato. También fue profesor rural por un breve periodo. En 1904 abandonó esa labor para emplearse como peón agrícola y albañil, mientras desarrollaba habilidades técnicas que más tarde le permitirían diseñar maquinaria agrícola, entre ellas un sembrador mecánico de garbanzo que tuvo aceptación en el noroeste del país.
En 1906 contrajo matrimonio con María del Refugio Urrea. La estabilidad familiar duró poco: en 1907 su esposa murió durante el parto de gemelos, una tragedia que marcó profundamente su vida. Años después contrajo segundas nupcias con María Tapia Monteverde, con quien formó una familia numerosa.
Su ingreso a la lucha armada ocurrió en 1912, cuando se unió a las fuerzas maderistas para combatir la rebelión de Pascual Orozco. Tras el asesinato de Francisco I. Madero en 1913, se sumó al movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza. Su talento táctico quedó demostrado en múltiples campañas, pero alcanzó notoriedad decisiva en 1915 durante las batallas de Celaya, donde derrotó a la División del Norte de Francisco Villa mediante el uso innovador de trincheras, alambradas y fuego cruzado de ametralladoras.
Fue precisamente en Celaya, Guanajuato, donde perdió el brazo derecho tras la explosión de una granada. Desde entonces fue conocido como “El Manco de Celaya”. La extremidad amputada fue conservada en formol por el médico que lo atendió y exhibida durante décadas como símbolo del conflicto; en 1989 fue entregada a sus familiares e incinerada.
Su carrera política se consolidó tras la promulgación de la Constitución de 1917. Se desempeñó como secretario de Guerra y Marina y en 1920 encabezó el movimiento de Agua Prieta, que desconoció al gobierno de Carranza y abrió el camino para su llegada a la presidencia.
Gobernó México de 1920 a 1924. Durante su mandato impulsó la reconstrucción nacional después de la guerra, promovió la reforma agraria, fortaleció el poder del Estado y respaldó la política educativa encabezada por José Vasconcelos, que buscó llevar alfabetización y cultura a amplias zonas rurales. También restableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos mediante los Tratados de Bucareli, decisión que generó controversia pero permitió estabilidad económica.
En 1928 ganó la elección presidencial para un segundo período. Era presidente electo cuando fue asesinado el 17 de julio de ese mismo año por José León Toral en el restaurante “La Bombilla”, en la Ciudad de México, un magnicidio que alteró el rumbo político del país y aceleró la consolidación del sistema posrevolucionario.
La casa que habitó en Huatabampo funciona como museo. Entre medallas, fotografías, documentos personales y un automóvil que sobrevivió a un atentado, se preserva la memoria de un personaje complejo: campesino, inventor, militar y gobernante.
Su vida intensa refleja la turbulencia de una nación que buscaba reconstruirse y el papel decisivo que desempeñó en esa transformación.
