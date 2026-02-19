Ismael Burgueño consolida red de salud preventiva con el programa “Tijuana Saludable”

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, informó que el programa Tijuana Saludable alcanzó las 41 mil personas afiliadas y opera actualmente con ocho Unidades Preventivas de Salud, como parte de una estrategia municipal enfocada en la atención médica preventiva y el acceso gratuito a servicios básicos.

El proyecto, que inició con tres clínicas, ha ampliado su cobertura en delegaciones estratégicas como La Mesa, Sánchez Taboada, Playas de Tijuana, Las Fuentes, El Dorado, Natura, Tijuana Progreso y Buena Vista Chamizal. La meta, de acuerdo con el gobierno local, es consolidar 11 unidades en una siguiente fase y beneficiar a más de 110 mil habitantes.

El programa ofrece consultas médicas generales ilimitadas, atención dental, exámenes de la vista con entrega de lentes, estudios de laboratorio, medicamentos del cuadro básico y seguimiento preventivo, sin costo para los afiliados. El alcalde Ismael Burgueño subrayó que el programa Tijuana Saludable es un modelo complementario al sistema nacional de salud, orientado a reducir barreras económicas y acercar los servicios básicos de salud a comunidades históricamente rezagadas.

El programa ofrece consultas médicas generales ilimitadas. Cuartoscuro

Burgueño Ruiz enfatizó que la prevención es una responsabilidad de los gobiernos locales y pidió no politizar el programa. “Estamos generando bienestar porque así trabajamos los gobiernos transformadores. La prevención nos corresponde y este programa no debe politizarse”, sostuvo el edil, quien también destacó que la coordinación institucional fortalece la gobernabilidad y la correcta administración de recursos.

La expansión de Tijuana Saludable se alinea con la política de salud universal promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo eje es garantizar el derecho a la salud como principio constitucional y motor de justicia social.

En ese contexto, el gobierno de Tijuana busca consolidar una red comunitaria que no solo atienda enfermedades, sino que priorice la prevención y el acompañamiento cercano.

fdm