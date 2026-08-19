Defensa asegura 2.4 mil litros de precursores en Sinaloa valuados en 46 mdp

Durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, en el poblado Estancia de los García, en Culiacán, Sinaloa, fue localizada e inhabilitada un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina.

En el referido sitio, se aseguraron 2 mil 450 litros de sustancias para la elaboración de dicha droga. Lo decomisado fue valuado en 46 millones de pesos.

En su reporte diario de resultados, el gabinete de seguridad informó que el martes 18 del presente mes se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Tabasco.

Durante un operativo realizado en la ciudad de Colima, capital del estado, en la colonia Los Ángeles, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) en apoyo a autoridades locales aseguró cinco armas cortas, 85 cargadores, 2 mil 500 cartuchos, dos granadas, siete paquetes con mariguana, 12 chalecos portaplacas, cuatro cascos tácticos, cinco radios, 100 ponchallantas, 16 cigarros electrónicos y seis placas de vehículo.

El gabinete de seguridad informó que el martes 18 del presente mes se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga. Cuartoscuro

También personal de la Marina, en La Paz, Baja California Sur, ejecutó un cateo con un saldo de cuatro personas detenidas por el delito de privación ilegal de la libertad y rescataron a dos personas.

En Romita, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon 12 inmuebles, acciones en las que fueron detenidas ocho personas y se aseguraron diversas dosis de droga y 24 teléfonos celulares.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un operativo en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en el que detuvieron a una persona en posesión de 55 dosis de mariguana, 50 dosis de cristal y 12 pastillas de fentanilo.

En Los Reyes de Salgado, Michoacán, en el poblado Rodeo del Pinal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron cinco armas largas, cinco cargadores y dos vehículos.

Mientras que en Cuernavaca, Morelos, elementos de la SSPC y la FGR cumplimentaron una orden de reaprehensión en contra de un hombre por los delitos de trata de personas con agravante y explotación sexual agravado.