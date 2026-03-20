Sheinbaum exige "investigación profunda" sobre muerte de mexicano en custodia de ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara una carta diplomática “mucho más fuerte” al gobierno de Estados Unidos por la muerte de un mexicano de 19 años de edad que estaba bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En su conferencia de prensa matutina desde Cancún, la presidenta lamentó el deceso del joven mexicano, al tiempo que exigió una investigación profunda para determinar las causas de la muerte del connacional que, según autoridades migratorias de Estados Unidos, se trató de un suicidio.

“El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto. Entonces, vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la cancillería y el subsecretario Roberto Velasco. Es lamentable y vamos a por todos los medios a levantar nuestra protesta”, indicó.

La presidenta de la República aseguró que México va, por todos los medios, a levantar una protesta y afirmó que se le dará todo el apoyo a la familia del connacional.

De acuerdo con el ICE, el migrante mexicano Royer Pérez se encontraba inconsciente cuando lo encontraron sus agentes al interior del Centro de Detención de Florida, y aunque intentaron reanimarlo, no tuvieron éxito.

Segunda muerte de mexicano en marzo

Esta es la segunda muerte de una persona mexicana bajo custodia de ICE tan solo este mes. El pasado 1 de marzo, la SRE informó que un connacional falleció en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California.

Tras esa muerte, la SRE exigió a las autoridades estadunidenses garantizar la atención médica necesaria para las personas bajo custodia de ICE, ante los señalamientos de malos tratos en los centros de detención.

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