FGR va por investigaciones sólidas: Ernestina Godoy

La Fiscalía General de la República (FGR), instruyó mantener un papel activo en las mesas de seguridad estatales, con el objetivo de traducir los acuerdos en investigaciones sólidas, más órdenes de aprehensión y una mejora en la percepción ciudadana frente al combate a la delincuencia.

Ernestina Godoy

Así lo dio a conocer la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, al concluir una reunión de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno y personal ministerial en la entidad.

Subsede de la FGR en Manzanillo

Durante su visita a la subsede de la FGR en Manzanillo, la funcionaria subrayó que la coordinación entre dependencias permite el intercambio de información estratégica, elemento clave para robustecer las carpetas de investigación y avanzar en la judicialización de casos.

Precisó que la colaboración con instancias como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), así como corporaciones estatales y municipales, fortalece la capacidad operativa del Estado frente a los delitos de alto impacto.

Ernestina Godoy en reunión de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno

Godoy Ramos enfatizó que el combate a la impunidad es el principal mecanismo de prevención del delito, por lo que insistió en consolidar una coordinación efectiva entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En el ámbito administrativo, indicó que la infraestructura de la FGR debe operar con cercanía hacia la ciudadanía, priorizando la atención directa y profesional en las Fiscalías Federales para recuperar la confianza social.

Buscan elevar el número de judicializaciones

Al término del encuentro, la titular recorrió las instalaciones de la subsede y sostuvo diálogo con personal sustantivo y administrativo, a quienes exhortó a fortalecer el trabajo conjunto entre Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, a fin de elevar el número de judicializaciones.

En la reunión participaron David Boone de la Garza, fiscal especializado de Control Regional; Miguel Ángel Campos Ortiz; Limberg Guillén Espinosa; Bryant Alejandro García Ramírez, y Alberto Eloy García Alcaraz, entre otros servidores públicos.

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