Semar fortalece su sistema médico con 58 egresados de posgrado en sanidad naval

58 discentes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), concluyeron su formación académica en 33 distintas especialidades y programas de maestría en el área médica.

Durante la ceremonia de Graduación de la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval, se expuso el proceso de formación que implicó equilibrio entre disciplina naval, actividades académicas y prácticas clínicas, como parte de los requisitos institucionales para obtener una especialidad médica dentro del sistema naval.

Este año se graduaron 58 discentes (20 mujeres de las cuales, dos son de Nicaragua y 38 hombres) en 33 de las diversas especialidades impartidas en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) - SEMAR.

En su discurso el Oficial Mayor de Semar, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, reafirmó la inversión institucional en formación académica como eje para garantizar la operatividad y el bienestar del personal naval.

Semar graduó a 58 especialistas en sanidad naval para fortalecer la atención médica en hospitales y brigadas de apoyo civil. Daniel Betanzos

Dijo que la educación constituye un componente estratégico dentro de la institución, por lo que se destinan recursos humanos, materiales y financieros para sostener estándares de excelencia.

“La formación de especialistas, responde a la necesidad de contar con profesionales de la salud con preparación sólida y compromiso con el servicio público”

El Oficial Mayor de Semar, señaló que la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval mantiene un modelo educativo basado en igualdad de oportunidades, respeto a la equidad de género y libre de discriminación.

En este esquema, el personal docente y los discentes desarrollan competencias que les permiten integrarse como oficiales con responsabilidad en la mejora continua de los servicios médicos”

Precisó que cursar un posgrado en este sistema representa la consolidación de una trayectoria académica orientada al desarrollo profesional, debido que la Secretaría de Marina dispone de infraestructura especializada y un cuerpo académico con experiencia clínica y operativa, lo que permite fortalecer las capacidades del servicio de sanidad.

El Servicio de Sanidad Naval tiene como función garantizar que el personal en activo se mantenga en condiciones óptimas de salud, a fin de cumplir con sus funciones en cualquier escenario. Asimismo, brinda atención a personal en retiro y derechohabientes, lo que amplía su cobertura dentro del sistema institucional”

Agregó que los egresados no solo cumplen con criterios técnicos, sino que incorporan valores como disciplina, liderazgo y vocación de servicio. Su preparación incluye la atención en entornos complejos, donde la capacidad de respuesta y el trato humano resultan determinantes.

A partir de su egreso, los nuevos especialistas serán asignados a establecimientos de sanidad naval, donde asumirán funciones enfocadas en la protección de la vida y la salud, tanto física como mental. Su desempeño incidirá directamente en la eficiencia operativa de la Armada, al considerar que el estado de salud del personal es un factor clave para el cumplimiento de las misiones”

Sacrificio que vale la pena

Por su parte, la capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval Jaqueline Olvera Hernández, quien concluyó la especialidad en anestesiología pediátrica, señaló que la preparación exigió organización constante para cumplir con jornadas académicas y clínicas.

Dijo que la formación se orienta a desempeñarse con alto nivel en instituciones navales y responder en escenarios de emergencia, como huracanes, sismos o contingencias sanitarias.

Refirió que la capacitación incluye participación en acciones de apoyo a la población civil, particularmente en situaciones donde los servicios médicos son limitados.

Recordó que, durante la pandemia, hospitales navales brindaron atención general, lo que reforzó el compromiso institucional con la sociedad.

Por su parte, el teniente de fragata del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval José Ernesto Paz Zamora, egresado de la especialidad en traumatología y ortopedia, explicó que la formación médica dentro de la institución demanda altos estándares de calidad, debido a la responsabilidad de restablecer la salud y funcionalidad de los pacientes.

Detalló que el proceso académico implicó jornadas extensas de estudio y práctica, con dedicación permanente y respaldo familiar.

Subrayó que la atención médica en la institución es continua, lo que exige disponibilidad total para el cuidado de pacientes.

Añadió que, como parte de sus funciones, el personal médico naval participa en brigadas en zonas marginadas y en apoyo a la población civil en casos de desastre, con el objetivo de garantizar acceso a servicios de salud en distintas regiones del país.

La ceremonia formalizó la conclusión del proceso académico-administrativo de los especialistas, quienes se integrarán a unidades médicas navales para fortalecer la atención en hospitales, operativos y misiones de apoyo social.