Hidalgo registra cuatro casos de golpe de calor por altas temperaturas

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que en la entidad se han registrado cuatro casos de golpe de calor durante la actual temporada de temperaturas extremas, por lo que se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para atender posibles afectaciones relacionadas con el clima.

De acuerdo con la dependencia estatal, las personas afectadas recibieron atención médica en distintas unidades de salud, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a la población para reforzar medidas preventivas, principalmente entre menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

En su más reciente reporte, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal dio a conocer que entre enero y la primera quincena de abril Hidalgo acumuló 44 casos de deshidratación, cifra superior a los 13 registrados en el mismo periodo del año pasado.

El informe federal señala que los casos de deshidratación se presentaron de manera equilibrada entre hombres y mujeres, con 22 pacientes en cada grupo.

Además, las autoridades sanitarias notificaron dos casos de quemaduras solares en la entidad, uno en una mujer y otro en un hombre.

Ante el incremento de temperaturas, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y limitar las actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, horario en el que se reportan los niveles más altos de calor.

JCS