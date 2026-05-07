Bajo calor extremo: México se sofoca bajo una ola de calor extrema y superará los 45°c

Nuestro país enfrenta una de las olas de calor más intensas de los últimos años y sus efectos ya se extienden a prácticamente todo el país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, las temperaturas continuarán en aumento en los próximos días, alcanzando niveles extremos.

El fenómeno ya impacta a gran parte del territorio nacional, con registros que superarán los 45 grados en zonas de Guerrero, mientras que en estados como Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Puebla y la península de Yucatán se esperan temperaturas entre los 40 y 45 grados.

A su vez, el calor se intensifica también en el norte, centro y sureste del país, con entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México alcanzando entre 35 y 40 grados, e incluso la Ciudad de México registrando temperaturas de hasta 35 grados.

De acuerdo con las autoridades, esta ola de calor es resultado de una combinación de diversos sistemas atmosféricos que mantienen el aire caliente atrapado sobre el país, generando condiciones sofocantes, cielos despejados y una sensación térmica aún más elevada.

Ante este panorama, expertos han enfatizado en la importancia evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado mediante el consumo constante de agua, sueros y electrolitos orales, usar ropa ligera de colores claros y extremar precauciones con niños y adultos mayores.

Por su parte, autoridades insisten en que los efectos de este calor pueden ser severos y presentarse en poco tiempo, desde deshidratación hasta golpes de calor potencialmente mortales.

El país entero está bajo una presión climática extrema. Por ello, se pide mantener medidas de prevención y no bajar la guardia ante un fenómeno que ya se siente en todo el territorio nacional.