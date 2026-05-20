Hidalgo activa el plan para garantizar suelo y certeza al Polo Zapotlán, tras los 2 mil mdd de Solar International

La inversión por 2 mil millones de dólares de Solar International Core Canada (SICC) en Hidalgo, anunciada esta semana en Toronto, respalda la arquitectura de planeación construida durante los últimos 3 años por la administración estatal.

La Unidad de Planeación y Prospectiva, encabezada por Miguel Ángel Tello Vargas, define ahora la hoja de ruta para que la mayor inversión farmacéutica del año en México aterrice en tiempo y forma en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán.

La planta, que comenzará a construirse en octubre de este año, generará alrededor de 1,700 empleos directos, en su mayoría de alta especialización. Esa cifra impone una agenda concreta para los próximos meses, hasta el inicio de la construcción en octubre: asegurar la conectividad logística entre el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como dar certidumbre normativa a los proveedores que se sumarán al ecosistema productivo de Zapotlán.

El primero es el habilitamiento físico del polo. Las proyecciones del gobierno estatal contemplan que, una vez instalada la planta ancla, lleguen al mismo predio proveedores logísticos, fabricantes de envases farmacéuticos y empresas de servicios técnicos especializados. La ruta de los próximos meses incluye la pavimentación de accesos carreteros, el reforzamiento del suministro hídrico y energético y la integración del polo con los corredores logísticos del centro del país, todo bajo el marco del plan maestro territorial vinculante que la administración estatal afina con la federación.

Para Tello Vargas, la operación de SICC no es un hecho aislado, sino el resultado de tres años de articulación institucional. El funcionario ha sostenido que la transformación económica que vive el país obliga a construir ecosistemas competitivos y de largo plazo, y que el verdadero impulso para transformar un territorio radica en contar con instituciones capaces de ofrecer certeza, planeación y visión compartida.

Esa apuesta se ha materializado en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, en la construcción del plan maestro territorial vinculante que define las zonas de crecimiento industrial y logístico, y en el acompañamiento técnico a los 84 ayuntamientos de la entidad para alinear sus instrumentos con la estrategia estatal. Esa arquitectura es la que permite que una inversión de la escala de Solar International tenga, desde el primer día, un mapa claro de tiempos, reglas y condiciones operativas.

"La planeación pública debe dejar de entenderse como un trámite administrativo y convertirse en una herramienta estratégica de transformación territorial. Cuando existe visión de largo plazo, coordinación institucional y claridad de rumbo, los resultados llegan", expuso Tello Vargas.

La competitividad de las entidades federativas, agregó, ya no depende solo de incentivos fiscales o tierra industrial, sino también de talento, infraestructura, conectividad y gobernanza eficiente, condiciones que el gobierno estatal asume como ejes de su modelo de desarrollo y que ahora deberá demostrar en la práctica con el aterrizaje de Solar International en Zapotlán.