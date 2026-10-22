Miguel Tello impulsa herramientas para mejorar el desempeño gubernamental

Durante su gestión al frente de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo (UPLAPH), Miguel Tello impulsó el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, mediante herramientas que permiten identificar avances, detectar rezagos y generar información para mejorar la toma de decisiones del gobierno estatal.

Uno de los principales resultados fue el seguimiento de 483 indicadores correspondientes a 19 dependencias y 64 organismos públicos, a través del Tablero Estratégico de Control de Indicadores (TECI), una plataforma que concentra información sobre metas, objetivos y avances de las instituciones estatales.

Este instrumento permite organizar y consultar información del desempeño gubernamental, facilitando la identificación de áreas que requieren atención y proporcionando elementos para evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

A través de la Dirección General de Monitoreo, la UPLAPH también coordinó 24 evaluaciones a programas, proyectos y acciones prioritarias desde 2023, como parte del Programa Anual de Evaluación para el Desarrollo (PAED).

De estas evaluaciones, 18 correspondientes a los ejercicios 2023 a 2025 se encontraban concluidas y publicadas, mientras que seis del ejercicio 2026 estaban programadas para presentar sus resultados durante el último trimestre del año.

El propósito de estos ejercicios es generar evidencia sobre el funcionamiento de los programas gubernamentales, identificar oportunidades de mejora y formular recomendaciones que contribuyan a fortalecer su operación y el aprovechamiento de los recursos públicos.

Como parte de los avances de modernización administrativa reportados durante el mismo periodo, también se simplificaron 28 trámites y se eliminaron 353 requisitos mediante acciones coordinadas con otras instancias gubernamentales. De estos requisitos, 57 correspondieron al ámbito estatal y 296 a seis municipios.

Estas medidas buscan reducir cargas administrativas y facilitar el acceso a servicios públicos, especialmente en procedimientos relacionados con el Registro del Estado Familiar, el Instituto Catastral y la Ventanilla de Inversión.

El fortalecimiento de los sistemas de evaluación y seguimiento formó parte de la estrategia del gobierno encabezado por Julio Menchaca para avanzar hacia una administración orientada a resultados, con mecanismos que permitan revisar periódicamente el desempeño institucional y beneficio para la ciudadanía.

Con su salida de la UPLAPH, Miguel Tello concluye una etapa en la que se fortalecieron instrumentos de monitoreo, evaluación y modernización administrativa, herramientas que permanecen al servicio de los objetivos de desarrollo de Hidalgo. Ahora inicia una nueva etapa desde la cual buscará seguir abonando a la transformación del estado, con la convicción de que la planeación y el seguimiento puntual de resultados son la base para un mejor gobierno.

El reto hacia adelante será que la información generada mediante estos mecanismos continúe traduciéndose en decisiones públicas que respondan a las necesidades de la población y permitan evaluar los resultados de las acciones gubernamentales.