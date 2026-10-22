Sonora avanza en construcción de vivienda; proyectan 67 mil casas para 2030

Sonora se consolida como uno de los estados con mayor avance en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una meta de 67 mil nuevas viviendas para 2030, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante una reunión con la presidenta de México, el mandatario estatal revisó los avances de esta estrategia, que actualmente contempla 14 mil 814 viviendas en construcción, 14 mil 524 por iniciar y 7 mil 616 en etapa de proyecto.

Durazo Montaño destacó que Sonora fue el estado donde comenzó la implementación del programa, además de que ahí se colocó la primera piedra y se entregaron las primeras viviendas edificadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los trabajos se desarrollan actualmente en Nogales, Agua Prieta, Magdalena, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Pitiquito y Álamos, con la participación de la Conavi y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El gobernador señaló que el programa representa una oportunidad para miles de familias que hasta ahora no habían podido adquirir una vivienda, al facilitar el acceso a un hogar propio y contribuir a la construcción de patrimonio.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, al concluir el actual sexenio estatal se espera haber terminado alrededor de 29 mil viviendas que actualmente se encuentran en construcción o próximas a iniciar, lo que permitirá ampliar la oferta habitacional para las familias sonorenses.

Durazo Montaño subrayó que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal permitirá dar continuidad a una política orientada a reducir el rezago habitacional y generar mejores condiciones para que más familias tengan acceso a una vivienda digna.

El mandatario reiteró que el trabajo conjunto con la administración de Claudia Sheinbaum busca que las y los sonorenses puedan contar con un espacio propio, seguro y adecuado para vivir, así como con mayores oportunidades para construir un patrimonio y mejorar su calidad de vida.