Hay 22 incendios activos en 11 estados del país, reporta Conafor

La Conafor informó que actualmente se encuentran activos 22 incendios forestales, en 11 estados de la República Mexicana, incluidas tres áreas naturales protegidas, con una superficie preliminar afectada de tres mil 629 hectáreas.

En su reporte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), destacó que los estados impactados son: Chiapas (6), Oaxaca (4), Veracruz (2), Guerrero (2), Michoacán (2), Hidalgo (1), Jalisco (1), Tamaulipas (1), Coahuila (1), Durango (1) y Chihuahua (1).

Las áreas naturales protegidas con presencia de incendios forestales se ubican en Tamaulipas (Paisaje Natural de la Mariposa Monarca) y Chiapas (Reserva de la Biosfera La Sepultura y Reserva de la Biosfera La Encrucijada).

De acuerdo con datos de la Conafor, la conflagración con más días de fuego activo, de las 22 totales, es la localizada en Tonalá, Chiapas, en el predio Nueva Italia / Cerro Bola, dentro la Reserva de la Biosfera La Sepultura, que inició desde el 19 de febrero, y que tiene a la fecha 65 por ciento de control y 55 por ciento de liquidación.

En esta emergencia, donde laboran 107 combatientes, clasificada como reactivación del fuego, van 705 hectáreas siniestradas.

¿Qué hacer para evitar incendios forestales?

La temporada de sequía en México coincide con la de incendios forestales en el país, y aunque los meses críticos son marzo, abril y mayo, es importante tomar medidas para evitar que este fenómeno se extienda.

La Conafor explica que los incendios forestales se generan principalmente por actividades humanas, por lo que para evitar que sucedan, sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si el día es seco y con mucho viento, de preferencia no hagas fogatas

Al hacer fogatas, selecciona un sitio abierto, retirado de árboles, troncos, ramas, pastos y hojarasca

Limpia tres metros de terreno alrededor de la fogata

Nunca descuides la fogata

Antes de retirarte del lugar, apagar completamente la fogata; para esto, cuando sea posible, hay que auxiliarse con agua y con tierra

Al fumar, apaga completamente los cerillos y colillas de cigarro

Avisa a la autoridad más cercana la realización de la quema

¿Qué hacer ante un incendio forestal?

La Conafor explica que si tienes conocimiento de algún incendio forestal, no intentes apagarlo, sino hay que reportarlo al 01 800 INCENDIO o al 911 para que sean las autoridades quienes se hagan cargo del incidente.

RLO