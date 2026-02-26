Álvaro Bustillos llama a fortalecer el sector ganadero, uno de los pilares económicos de Chihuahua

Chihuahua, Chih.— En un escenario marcado por la incertidumbre comercial y los retos climáticos, las 51 asociaciones ganaderas locales que integran la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) celebraron sus asambleas anuales bajo el liderazgo de Álvaro Iván Bustillos Fuentes, presidente del organismo, quien destacó el papel estratégico de la ganadería como uno de los motores económicos más relevantes del estado.

Durante los encuentros regionales, productores analizaron el contexto actual del sector, revisaron avances en materia administrativa y sanitaria, y plantearon inquietudes relacionadas con el cierre de la frontera a la exportación de ganado en pie, así como con los efectos de la sequía prolongada.

En su mensaje, Bustillos Fuentes subrayó que la ganadería no solo representa una actividad productiva tradicional, sino un componente estructural de la economía chihuahuense que genera empleo, dinamiza cadenas de valor y sostiene a miles de familias, tanto en zonas rurales como urbanas.

Álvaro Iván Bustillos Fuentes participa en una asamblea regional de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), donde se abordaron temas de sanidad pecuaria y fortalecimiento del sector. Excélsior

“La fortaleza del campo impacta directamente en la estabilidad económica y social del estado. Cuando la ganadería avanza, Chihuahua avanza”, expresó ante los asistentes. Además, convocó a los productores a mantener la unidad y a la sociedad en general a reconocer la relevancia del sector en la vida cotidiana, desde el abasto alimentario hasta la generación de divisas.

Uno de los temas centrales fue el proceso de barrido sanitario, orientado a reforzar los estándares de sanidad pecuaria y preservar el estatus que permite competir en mercados nacionales e internacionales. Asimismo, se informó sobre los apoyos gestionados y las acciones coordinadas con autoridades estatales.

Bustillos agradeció la hospitalidad de los ganaderos en cada región visitada y reconoció el trabajo de las mesas directivas locales, así como del Consejo Directivo de la UGRCH, por su labor en la gestión de recursos y la defensa de los intereses del gremio.

Las asambleas concluyeron con el compromiso de mantener una agenda permanente de diálogo y coordinación, en un momento que el sector considera decisivo para garantizar la estabilidad productiva y económica de Chihuahua.

