Quintonil celebra 14 años con un encuentro gastronómico junto a Nicolai Nørregaard

El restaurante conmemora su aniversario el próximo 7 de marzo con un menú a cuatro manos disponible sólo ese día.

El chef danés, referente de la cocina postnórdica, cocinará junto a Jorge Vallejo en una experiencia única para los comensales.

Quintonil celebrará su 14 aniversario el sábado 7 de marzo con un evento gastronómico especial que reunirá a dos figuras centrales de la alta cocina contemporánea. La celebración consistirá en un servicio irrepetible, disponible únicamente ese día, en el que el chef Jorge Vallejo cocinará a cuatro manos con el danés Nicolai Nørregaard, del restaurante Kadeau, en Dinamarca, con lo que mostrarán por qué ambos espacios cuentan con reconocimientos de excelencia.

La colaboración ha despertado altas expectativas entre especialistas y comensales, particularmente por el historial de ambos restaurantes, cuyas propuestas han sido ampliamente documentadas por críticos internacionales que destacan su enfoque en el territorio, la técnica y la narrativa culinaria. El encuentro se perfila como uno de los eventos gastronómicos más relevantes del año en la Ciudad de México.

Menú a cuatro manos con visión global y reseñas especializadas

El menú que se ofrecerá durante la jornada será resultado del trabajo conjunto entre Vallejo y Nørregaard, una dinámica que forma parte de la tradición de Quintonil en sus celebraciones de aniversario. A través de estas colaboraciones, el restaurante mexicano se ha consolidado como punto de encuentro para la élite gastronómica mundial, al fomentar el intercambio cultural y creativo.

Nørregaard es reconocido como uno de los máximos exponentes de la cocina postnórdica, movimiento que reimagina la tradición desde un enfoque contemporáneo y narrativo. Su propuesta en Kadeau —restaurante con dos estrellas Michelin en Copenhague y una en Bornholm— se basa en ingredientes locales, recolección silvestre, métodos de preservación y uso de ahumaderos tradicionales, elementos elogiados en reseñas especializadas por su equilibrio entre rusticidad y sofisticación.

Quintonil, referente respaldado por valoraciones

La celebración del aniversario ocurre en un momento clave para Quintonil, considerado uno de los restaurantes más influyentes del mundo. Actualmente ocupa la tercera posición en The World’s 50 Best Restaurants, cuenta con dos estrellas Michelin y, en 2025, se convirtió en el primer restaurante mexicano en ingresar a Les Grandes Tables du Monde, distinción que reconoce la excelencia culinaria y la hospitalidad de alto nivel.

Más allá de los reconocimientos formales, Quintonil ha construido su prestigio a partir de una trayectoria consistente respaldada por reseñas nacionales e internacionales en redes sociales y plataformas especializadas, que lo describen como un “archivo vivo” de la biodiversidad mexicana. Bajo la dirección de Jorge Vallejo, el restaurante expresa los sabores del territorio desde una mirada contemporánea, al integrar ingredientes locales, técnicas tradicionales y un compromiso profundo con la sostenibilidad.

La experiencia se completa con un modelo de hospitalidad liderado por Alejandra Flores, caracterizado por una atención cercana y personalizada, así como por su papel en la formación de nuevas generaciones de talento y en iniciativas filantrópicas internacionales, como su colaboración con la Fundación Uccelin.

Quintonil, fundado en 2012, es el emblema del proyecto gastronómico dirigido por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, cuya finalidad es expresar en su menú los sabores de los ingredientes del territorio mexicano bajo una mirada personal y contemporánea. Desde su sede en Newton 55, en Polanco, Ciudad de México, el restaurante se ha consolidado como uno de los principales referentes de la alta cocina nacional e internacional. Por ello, se recomienda consultar sus canales de reservación para vivir la experiencia.

«pev»