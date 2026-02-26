Padres denuncian presunto manejo negligente tras intoxicación masiva en Eton School México

Más de 40 alumnos de Eton School México habrían resultado afectados por un presunto brote de intoxicación durante un paseo escolar realizado en San Miguel de Allende, Guanajuato, del 16 al 19 de febrero. Padres y madres de familia denunciaron un manejo “deficiente, tardío y desorganizado” de la emergencia sanitaria por parte de la institución y acusaron falta de transparencia en la información proporcionada tras los hechos.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, los estudiantes presentaron síntomas como vómito persistente, deshidratación, fiebre y malestar general. Los padres señalan que la atención inicial fue limitada y que, pese a la magnitud del cuadro clínico, no hubo canalización inmediata a hospitales ni intervención oportuna de especialistas.

También denunciaron que la comunicación oficial fue tardía y confusa. “Pasaron horas antes de que supiéramos realmente qué estaba ocurriendo”, afirmó una madre de familia que pidió el anonimato. Agregó que, durante la contingencia, algunos estudiantes no pudieron comunicarse directamente con sus padres.

Patio interior del campus de Eton School México, con los logotipos institucionales visibles en el área central del plantel.Vista del patio interior de Eton School México, con escenario central, muros de ladrillo rojo y logotipos del colegio en la parte superior; imagen utilizada para contextualizar la institución señalada por padres tras la presunta intoxicación de alumnos. Excélsior

Entre los señalamientos más graves se encuentra la presunta falta de supervisión sanitaria en los sitios donde se consumieron alimentos, así como el regreso a la Ciudad de México en un solo autobús, sin separación entre alumnos enfermos y quienes no presentaban síntomas. Los padres también reportaron condiciones inadecuadas en los sanitarios del transporte.

En una comunicación enviada posteriormente a las familias, el colegio sostuvo que algunos de los menores “ya presentaban un cuadro previo” antes del viaje, lo que, según la institución, pudo influir en la propagación del malestar. Sin embargo, varios padres consideran que este posicionamiento busca deslindar responsabilidades y revictimiza a los estudiantes afectados al sugerir que el problema de salud tenía un origen previo en algunos casos.

Hasta el cierre de esta edición, los padres aseguraron no haber recibido un informe técnico detallado ni respuestas formales a las peticiones realizadas por escrito, entre ellas la identificación de posibles fallas en los protocolos de seguridad, la revisión de proveedores de alimentos y la suspensión temporal de viajes escolares.

Ante la gravedad de las denuncias, los tutores hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud para que investiguen los hechos, determinen si hubo omisiones en la aplicación de protocolos sanitarios y, en su caso, impongan las sanciones correspondientes.

El tema no es sólo lo que pasó, sino que no vuelva a ocurrir”, señalaron los padres en un pronunciamiento colectivo.

Este medio solicitó una postura adicional a Eton School México; al momento de la publicación no había recibido respuesta.

