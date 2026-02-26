Carlos Valenzuela Cadena: dos décadas protegiendo las costas de Nayarit con la PTAR de Bahía de Banderas

En el corazón de uno de los destinos turísticos más importantes de México, opera silenciosamente una de las infraestructuras ambientales más críticas del país: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Bahía de Banderas, Nayarit. Este megaproyecto, desarrollado bajo esquema de Asociación Público-Privada por el ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena, de la empresa Dynamica, cumple ya dos décadas garantizando la salud ambiental de la región.

Con capacidad para tratar hasta 600 litros por segundo de aguas residuales, la PTAR ha sustituido sistemas menores saturados y obsoletos que ya no respondían al crecimiento demográfico y turístico de la zona. Esta infraestructura centralizada utiliza procesos biológicos avanzados que reducen drásticamente la contaminación en ríos y zonas costeras, protegiendo tanto la salud pública como los ecosistemas marinos.

"El tratamiento de aguas residuales es infraestructura invisible, pero vital. Sin ella, las playas y el océano estarían en grave riesgo, y con ellos, la economía de miles de familias que dependen del turismo", explicó Valenzuela Cadena durante la inauguración del proyecto en 2005.

La planta beneficia directamente a más de 200,000 habitantes —residentes permanentes y visitantes— al garantizar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Además, ha fortalecido el desarrollo turístico sostenible de Bahía de Banderas al preservar la calidad de sus playas y cuerpos de agua, atributos fundamentales para su competitividad internacional.

El modelo de concesión a 20 años implementado en este proyecto permitió no solo la construcción de la infraestructura, sino su operación continua y mantenimiento preventivo, aspectos que frecuentemente representan un reto para las administraciones municipales por su costo y complejidad técnica.

La PTAR de Bahía de Banderas fue reconocida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como un ejemplo exitoso de infraestructura para el saneamiento de aguas en zonas costeras, y forma parte del inventario de proyectos estratégicos de México registrados en la plataforma de Proyectos México.