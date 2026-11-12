Harfuch llama a municipios a responder con firmeza ante el crimen organizado

Ante una delincuencia que actúa con cobardía, la respuesta de las autoridades debe ser la firmeza, la confianza y la fuerza de la ley, afirmó este jueves el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al inaugurar la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en su Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026.

“Frente a una delincuencia organizada que actúa con cobardía permanente contra las familias, nuestra respuesta debe ser la firmeza, la confianza, la unidad y la fuerza de la ley.

“Cuentan con nosotros, vamos a defender juntos el derecho de nuestra gente a vivir en paz”, afirmó García Harfuch ante alcaldes y representantes de seguridad pública municipales, en las instalaciones de la Ex Hacienda de Belén de las Flores, de la SSPC.

Durante su mensaje, el responsable de las políticas de seguridad pública del Gobierno Federal reconoció que el nivel de gobierno municipal trabaja con recursos escasos.

“La confianza ciudadana se gana cuando una patrulla llega a tiempo, cuando una denuncia recibe atención o cuando simplemente la víctima está siendo atendida.

“Sabemos que muchos municipios trabajan con presupuestos limitados, poco personal y exigencias que rebasan sus capacidades. Por eso, fortalecer a sus policías es una responsabilidad compartida”, afirmó García Harfuch.

En la sesión de trabajo se designó al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Se nota

Ante los funcionarios municipales, el secretario García Harfuch los llamó a colaborar para atender el tema de la seguridad y citó a la presidenta Claudia Sheinbaum para explicar que, en esa materia, se nota la participación de las autoridades.

“Como una vez lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, cuando hay un gobernante involucrado en materia de seguridad se nota, y cuando hay un gobernante que no está involucrado en materia de seguridad, lamentablemente se nota más”, dijo.

El titular de la SSPC señaló que la autoridad municipal es la primera en tener contacto con los ciudadanos, por lo que es importante atenderlos y solicitar la colaboración de las autoridades estatales y federales cuando sea necesario.

“Ustedes conocen sus colonias, sus comunidades y sus caminos como nadie, saben dónde se repiten los robos, dónde un comercio está siendo amenazado o extorsionado y dónde la población ha dejado de confiar en sus autoridades.