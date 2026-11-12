Caravana migrante arriba a Huixtla, Chiapas; se aferran a llegar a Estados Unidos

La caravana migrante denominada “Dios con Nosotros” arribó este jueves a Huixtla, Chiapas, luego de desplazarse por una distancia de unos 42 kilómetros tras salir de Tapachula. Solicitaron al gobierno de México la libertad de tránsito para llegar e ingresar a Estados Unidos, pese a la negativa del presidente Donald Trump.

Lo que no me gusta es que migración maltrate a las mujeres, las mujeres merecen mucho respeto y los niños. Yo le hago un llamado a la presidenta de México, que mande a esos de migración a la chingada", comentó Bili Noé Martínez Colindre, migrante hondureño

Los migrantes son provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Cuba y Venezuela.

Esa es la meta de nosotros, llegar a ese lugar, a Estados Unidos. Y Trump que no se equivoque, que Dios lo puede castigar, es un migrante, su familia es migrante, ese el refrán que le decimos a él, que se calme porque con Dios no se juega".

Manuel es un migrante cubano, contrario a los centroamericanos, no busca llegar a Estados Unidos, si no a la Ciudad de México y tener un trabajo mejor pagado.

Yo sinceramente, donde quiera que yo pueda trabajando, donde sea que yo pueda salir hacia adelante, voy a vivir como una persona digna, de mi trabajo, me entiende, con las cosas esenciales que necesito", explicó.

Jhonatán Hernández Morales, es un migrante venezolano, y desde hace dos años se encuentra en Tapachula de donde no ha podido salir, pese a ello, su hija cuenta con permiso para vivir en la Ciudad de México.

Yo voy hasta la Ciudad de México, a los Estados (Unidos) ya no, quiero reunirme con mi familia allá en la Ciudad de México", mencionó.

En Huixtla, brigadas de salud atendieron a los migrantes, curaron las laceraciones en los pies y les proporcionaron sueros para la hidratación. También realizaron pruebas para detectar enfermedades transmisibles.

En Huixtla, Chiapas, brigadas de salud atendieron a los migrantes, curaron las laceraciones en los pies y les proporcionaron sueros para la hidratación. Foto: Especial

Trump amenaza a México por caravanas migrantes

Por Joseph Na’a

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el gobierno mexicano no detiene las nuevas caravanas migrantes que avanzan por territorio nacional con destino a la frontera estadounidense.

A través de un mensaje publicado en su red social, el mandatario republicano advirtió que no permitirá el ingreso de quienes buscan llegar a Estados Unidos y exigió a México intervenir para impedir el avance de los grupos de migrantes.

México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió Trump, al endurecer nuevamente sus advertencias comerciales contra el país.

El presidente estadounidense acompañó su amenaza con un mensaje de advertencia: “No habrá indulgencia”, además de asegurar que las autoridades mexicanas y estadounidenses ya fueron notificadas.

Trump acusa la formación de enormes caravanas migrantes

En su publicación, Trump afirmó que se están organizando grupos numerosos de personas que pretenden atravesar México de manera irregular para llegar a territorio estadounidense.

Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren: ‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

El mandatario también mencionó al gobierno mexicano, al gobernador de Texas, a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre las autoridades que, según su mensaje, ya fueron informadas de la situación.

La amenaza representa una nueva presión de la Casa Blanca sobre México en materia de control migratorio, al vincular directamente la contención de los flujos de personas con posibles medidas comerciales.