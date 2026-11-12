“Tenía ganas de hacer crecer su municipio”: dan último adiós a aspirante asesinado en Michoacán

Entre arreglos florales y un ambiente de luto, familiares y amigos dieron el último adiós a Eduardo Valdovinos, joven empresario de 29 años que fue asesinado a balazos el miércoles, poco después de participar en una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante los servicios funerarios, sus allegados lo recordaron como una persona de gran empatía y comprometida con su entorno. De acuerdo con su círculo cercano, Valdovinos carecía de trayectoria política partidista, pero en los últimos meses había manifestado su intención de contender en el proceso electoral de 2027, confiando en que su labor altruista le valdría el respaldo de la ciudadanía en las urnas.

Said, uno de sus amigos más cercanos, destacó la vocación de servicio del joven empresario y su disposición para ayudar a los demás.

“Hay que recordarlo como lo que era: un joven con ímpetu, con inteligencia, con ganas de hacer crecer su municipio. Tenía toda la juventud, todo el talento, era muy cariñoso. Cuando se trataba de hacer cosas buenas, nadie le ganaba; a mucha gente ayudó, y la gente a la que de verdad ayudó no me va a dejar mentir”, expresó durante el velorio.

Sus amistades relataron que Valdovinos solía recorrer distintos puntos de Lázaro Cárdenas para documentar las carencias en la infraestructura urbana y proyectar posibles soluciones ciudadanas.

“Andábamos viendo todos los lugares donde estaban los baches y él decía: ‘Mira, esta bacheada más o menos saldría en tanto de pavimento, saldría en tanto de mano de obra’. A él le gustaba ver qué hacía falta en Lázaro para, asimismo, subsanarlo, repararlo; que de cierta manera sí se podía hacer algo por su municipio. Aquí nació, aquí creció”, añadió Said.

Eduardo Valdovinos habría celebrado su cumpleaños número 30 el próximo 6 de diciembre. Tras concluir los servicios de velación, sus restos serán trasladados para recibir sepultura en el panteón de la localidad, mientras su comunidad exige justicia por el crimen que truncó sus proyectos personales y ciudadanos.