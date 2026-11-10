Gobierno de Chihuahua desmiente al NYT: niega que Maru Campos conociera presencia de la CIA

El gobierno de Chihuahua rechazó la versión del periódico estadounidense The New York Times, que afirma que la gobernadora María Eugenia Campos habría estado enterada de las operaciones de la CIA en territorio mexicano.

Dichas afirmaciones fueron atribuidas al exfiscal de Operaciones Especiales de la Fiscalía, Arturo Zuany, sobre el cual hay una orden de aprehensión, señalado de permitir directamente acciones de cuatro agentes estadounidenses en operativos contra los cárteles de la droga de Chihuahua.

La misma Fiscalía enfatizó en un comunicado que “en ninguna de las declaraciones ni en ningún otro dato de prueba que a la fecha integra la carpeta existe referencia a que la titular del Poder Ejecutivo del Estado haya conocido o autorizado la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la Fiscalía”.

Actualmente la carpeta de investigación relacionada con el operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, que derivó en el aseguramiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas, integra a la fecha 150 declaraciones rendidas por 86 personas, además de prueba documental, pericial y técnica, y en ninguna de ellas hay señalamientos en el sentido de que la gobernadora hubiera estado enterada de ellos y que, por el contrario, “esa información le fue ocultada”.

Por ello, el gobierno puntualiza que no se pronunciará sobre hechos, documentos o declaraciones que no se encuentren en la carpeta de investigación.