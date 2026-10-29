Halloween sobre ruedas: 31 de octubre el día con más viajes en DiDi

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026-. Entre disfraces, fiestas, desfiles y celebraciones, Halloween se ha convertido en una de las fechas más importantes para la movilidad en México. De acuerdo con datos de DiDi, el 31 de octubre se posicionó como el día con mayor número de viajes realizados en la plataforma durante 2025, lo que refleja la creciente relevancia de la Superapp como una alternativa de movilidad durante esta celebración.

El año pasado, Halloween cayó en viernes, lo que impulsó la movilidad durante la tarde y noche. Entre las 18:00 y las 23:59 horas se concentró el 36% de los trayectos realizados durante el día, mientras que el pico de mayor demanda en viajes se registró entre las 19:00 y las 19:59 horas, coincidiendo con el inicio de las celebraciones.

La relevancia de esta fecha ha crecido de manera acelerada en los últimos años. En 2023, el 31 de octubre ocupó el lugar 81 en el ranking de días con más viajes en DiDi; en 2024 ascendió a la posición 18, hasta alcanzar el primer puesto en 2025. Esta tendencia también se reflejó durante toda la temporada festiva, ya que del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2025, los trayectos aumentaron 23.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Para este 2026, Halloween caerá en sábado, un factor que podría impulsar nuevamente la demanda y permitir que la celebración se mantenga como el día de mayor movilidad del año, con la posibilidad de alcanzar un nuevo récord de viajes.

En cuanto a la distribución geográfica, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco encabezaron la lista de entidades con mayor número de viajes realizados, concentrando en conjunto el 42.8% de los trayectos a nivel nacional durante el 31 de octubre de 2025. Asimismo, destacó la participación de las mujeres, quienes representaron el 59.1% de los pasajeros, frente al 40.9% de los hombres, reflejando una mayor presencia femenina en los traslados realizados durante esta celebración.

Los recorridos también reflejaron cifras interesantes. Aunque la distancia promedio fue de aproximadamente 6.2 kilómetros, hubo trayectos que superaron ampliamente esta medida: el viaje más largo fue en la ciudad de Monterrey, el cual alcanzó 314 kilómetros, con una duración de 4 horas y 7 minutos.

Más allá de una celebración, Halloween se ha consolidado como una de las noches de mayor dinamismo para la movilidad en México. Con cifras récord y una demanda creciente, esta fecha es muestra de cómo gran cantidad de personas se trasladan y disfrutan de los momentos más icónicos del año. Por ello, es importante destacar que DiDi acompaña a usuarios y conductores con tecnología diseñada para brindar seguridad antes, durante y después de cada viaje.