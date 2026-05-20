Detienen a pareja por tráficar pericos y loros a EU; los escondían en llanta de refacción

Una pareja pretendió traficar ilegalmente 11 pericos frente naranja (Eupsittula canicularis), y 16 loros frente blanca (Amazona albifrons), de apenas unos días de nacidos, de México a Estados Unidos por la Garita de San Ysidro, entre la Ciudad de Tijuana y el Condado de San Diego.

Sidney Johnson y Brandon Marion, fueron detenidos el 3 de mayo en el cruce internacional cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), escucharon unos "chirridos" en la cajuela del vehículo que conducían.

Al abrir el maletero, los oficiales encontraron a las crías de Psitácidos hacinados en la llanta de refacción que fue modificada con una malla para que sirviera como jaula.

Al sacar a los pericos y loros, pudieron constatar que un ejemplar ya estaba muerto, por lo que trasladaron al resto a los servicios veterinarios antes de ser enviados a un centro de importación de animales del Departamento de Agricultura (USDA), para pasar un período de cuarentena.

Al sacar a los pericos y loros, estos fueron trasladados a los servicios veterinarios antes de ser enviados a un centro de importación de animales del USDA. Especial

En el viaje a las instalaciones del USDA, otra ave perdió la vida debido a la deshidratación y el estrés, mientras que otras dos murieron en la cuarentena, quedando 23 ejemplares que se siguen recuperando con atención médica.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que el pasado lunes 18 de mayo, Sidney Johnson y Brandon Marion, comparecieron ante un tribunal federal para escuchar los cargos que se les imputan.

Por el tráfico ilegal de especies protegidas, la pareja estadounidense podría enfrentar una pena de prisión y el pago de una multa económica.

Los pericos frente naranja y loros frente blanca están listados en la Norma Oficial Mexicana 059 en la categoría de especies "Sujetas a Protección Especial", y en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos, además de que figuran en el Apéndice II del la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Justo en estas fechas del año se registran los nacimientos de Psitácidos (loros, pericos y guacamayas), en México, y es cuando se incrementa drásticamente la extracción ilegal de polluelos de sus nidos para el comercio ilegal.

fdm