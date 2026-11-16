Luego de dos días de búsqueda, María Dolores Elizondo Gutiérrez, de 43 años de edad, fue localizada sin vida en un predio baldío del municipio de Apodaca, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 13:10 horas de este lunes, en un terreno ubicado en el cruce del Antiguo Camino a Agua Fría y el Anillo Periférico.

De acuerdo con los primeros reportes, un amigo de la familia se integró a un grupo de vecinos que realizaba recorridos para encontrar a la mujer, quien había sido reportada como desaparecida desde el sábado 14 de noviembre.

Durante la búsqueda, los participantes ingresaron al terreno y localizaron a María Dolores, por lo que dieron aviso a sus familiares para que acudieran al sitio y confirmaran su identidad.

Posteriormente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911. Al lugar arribó una unidad médica de Mi Ambulancia, cuyos técnicos en urgencias médicas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Su esposo acudió al predio y reconoció el cuerpo, mientras que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia de ley, con la que se buscará establecer la causa del fallecimiento.

María Dolores había sido vista por última vez el pasado sábado en la colonia Nova Apodaca, donde residía. Tras perder contacto con ella, sus familiares solicitaron apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero y difundieron sus características físicas y la ropa que llevaba al momento de desaparecer.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la mujer vestía una sudadera gris con la imagen de un automóvil azul en el pecho, pants negro y sandalias color café.

Como señas particulares, contaba con varios tatuajes en ambos brazos, entre ellos diseños de rosas, unas tijeras y una firma. También tenía tatuada una letra “L” en cursiva y un diseño en el dedo anular de la mano derecha.

En la información difundida por sus familiares también se indicó que María Dolores padecía ansiedad.

Las autoridades ministeriales mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar si existe algún indicio de la participación de terceros.

Hasta el momento, no se han informado públicamente mayores detalles sobre el caso.

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