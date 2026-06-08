Hallan sin vida a jovencita debajo de una cama; hacen falta partes de su cuerpo

Una joven de entre 20 y 25 años de edad fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Burócratas Municipales, en la zona sur de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Según los primeros informes, la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición y su cuerpo fue localizado debajo de una cama.

De manera extraoficial, trascendió que la fallecida habría sido identificada como Jimena Nallely, quien rentaba la vivienda.

El hallazgo ocurrió poco después de las 20:00 horas del domingo sobre la calle 17 de Octubre. Se informó que las autoridades llegaron hasta la vivienda presuntamente porque los vecinos del sector reportaron olores fétidos.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven aparentemente no contaba con diversas partes de su cuerpo, como la región cefálica y las extremidades superiores.

Una vez que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llegó al lugar, comenzó la inspección del inmueble en busca de indicios que puedan llevar a resolver el caso.

Los trabajos de investigación se extendieron hasta la madrugada y, una vez concluidos, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas de su fallecimiento.

Localizan a mujer muerta junto a camioneta

El hallazgo de una camioneta Dodge Journey al fondo de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad en Montemorelos abrió una nueva línea de investigación en torno a la desaparición de Karla Jackelin Pérez Ortiz, de 43 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 2 de junio en el municipio de Apodaca.

La mañana del sábado, alrededor de las 09:51 horas, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al reporte de un accidente vial en una zona de difícil acceso del municipio citrícola. Al llegar al lugar localizaron una camioneta tipo Journey desbarrancada y confirmaron el fallecimiento de una mujer, cuyo cuerpo se encontraba al exterior de la unidad.

Debido a las condiciones del terreno, rescatistas descendieron hasta el sitio y solicitaron el apoyo del helicóptero de Protección Civil estatal para realizar las maniobras de recuperación mediante línea larga. En el operativo también participaron Protección Civil de Montemorelos y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El hallazgo cobró relevancia debido a que la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía habían emitido una ficha para localizar a Karla Jackelin Pérez Ortiz, quien desapareció el 2 de junio tras salir de su domicilio ubicado en la colonia Hacienda Las Margaritas, en Apodaca.