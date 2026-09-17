Hallan muerta a estudiante de medicina reportada como desaparecida en Jalisco

Autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años y quien había sido reportada como desaparecida a principios de esta semana.

La víctima, originaria de Irapuato, Guanajuato, se había trasladado a Jalisco para cursar sus estudios en la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara (UCG).

De acuerdo con las alertas de búsqueda emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, su último contacto se registró el pasado 14 de septiembre.

El esclarecimiento sobre el paradero de la estudiante fue notificado por su hermano, Carlos Pérez, quien en Facebook compartió un mensaje de agradecimiento hacia la ciudadanía y los usuarios de redes sociales que apoyaron en la difusión de la ficha oficial.

“Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días”, compartió.

Lamentó la forma en que tuvo que concluir la búsqueda tras haber viajado a la entidad con la esperanza de ubicar a su hermana con vida.

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido”, agregó.

Exhortó a la población a mantener el respaldo hacia las familias que continúan enfrentando casos de desaparición en el país.

Por su parte, la Universidad Cuauhtémoc expresó sus condolencias a los allegados y compañeros de la joven, destacando el compromiso que mantuvo durante su formación profesional en el área de la salud.

"Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor, haciendo extensivas nuestras condolencias y nuestro cariño a quienes tuvieron la dicha de compartir con ella. Que su memoria permanezca siempre entre nosotros. Descanse en paz, Karla".

Las autoridades locales no han precisado el lugar exacto ni las condiciones en las que se realizó la localización del cuerpo.