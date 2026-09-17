Detienen a siete policías de Coyuca de Benítez como presuntos responsables de un asesinato

Autoridades de seguridad pública estatales y federales realizaron una orden de cateo en la Dirección de Seguridad Publica de Coyuca de Benítez, Guerrero, deteniendo a siete policías municipales y asegurando dos patrullas.

Las personas detenidas podrían estar relacionadas con la detención y posterior asesinato de José Ángel Girón, quien fue detenido el pasado viernes 11 de septiembre por la patrulla 005 de la policía municipal de Coyuca, el detenido nunca fue presentado ante las autoridades y su cuerpo encontrado el sábado.

De acuerdo al reporte policiaco, el cuerpo de José Ángel fue encontrado en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo cerca de la comunidad del Papayo con huellas de violencia y disparos de arma de fuego.

El hombre de 37 años de edad era originario de la localidad La Laguna, en la Sierra de Tecpan de Galeana.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal, ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez.

Como resultado de las acciones operativas, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de siete policías municipales.

Asimismo, fueron aseguradas dos patrullas oficiales.

Los imputados serán puestos a disposición del Juez de Control que los requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.