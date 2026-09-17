Gabinete de Seguridad detiene a “La Fiera” y “El Coreano”, extorsionadores en Tabasco

Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Mario “N”, alias “La Fiera” y Juvenal “N”, “El Coreano”, en cumplimiento a órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, principalmente cometidos en Tabasco.

De acuerdo con las investigaciones, los dos detenidos pertenecen a una célula delictiva que realizaba comunicaciones extorsivas a 77 sucursales del sector cárnico, a través de plataformas de internet.

Se indicó que, con estas capturas, ya son ocho personas detenidas de esta célula criminal que opera en Tabasco.

El Gabinete de Seguridad informó que el complimiento de los mandamientos judiciales se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Como resultado de trabajos de inteligencia y del seguimiento a investigaciones relacionadas con células delictivas dedicadas a la extorsión, se ubicó la presencia de Mario “N” y Juvenal “N” en Guadalajara, por lo que se puso en marcha un operativo para cumplimentar los mandamientos judiciales correspondientes.

Se indicó que a los dos detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.