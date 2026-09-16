Fiscalía de Morelos da a conocer el rostro de ‘El Trompas’, feminicida de Claudia Tacoronte

La Fiscalía General del Estado de Morelos difundió la ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, identificado también con los alias “El Trompas” y/o “Paco”, a quien señala como probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos.

La ficha fue emitida por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, luego de que un juez especializado concediera una orden de aprehensión contra el señalado.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía de Morelos informó que emitió la ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.

La institución precisó que el señalado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Sobre la publicación de su imagen, la Fiscalía explicó que, al ser considerado sustraído de la acción de la justicia, su fotografía puede ser difundida con fundamento en el artículo 106 del CNPP.

La autoridad pidió a la población proporcionar información que permita establecer su ubicación, a través de los canales oficiales habilitados para este caso.

Para aportar datos, la Fiscalía puso a disposición el WhatsApp 777 129 3499 y los teléfonos 777 109 1248 y 777 257 7785.

"El Trompas" está ligado también con el robo de una bicicleta. Facebook

Videos de vigilancia, entre los indicios del caso

Horas antes de la difusión de la ficha, el fiscal Fernando Blumenkron confirmó que un juez especializado había concedido una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” por el caso de Claudia Tacoronte.

El día de hoy vamos a dar a conocer la ficha de búsqueda. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, declaró el fiscal.

Blumenkron explicó que la investigación se ha apoyado en videos de cámaras de vigilancia y teléfonos celulares, materiales que permitieron a los investigadores establecer una de las principales líneas del caso.

Se recabaron varios video de cámara de vigilancia y de celulares, ese material nos ha servido como indicios importantes”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la información aportada por habitantes también ha sido relevante para avanzar en las investigaciones.

La ciudadanía ha aportado información y relevante decirlo que nos sirve”, afirmó.